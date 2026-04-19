ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Костюк против Подрез в Руане: где и когда смотреть исторический финал украинок

12:40 19.04.2026 Вс
3 мин
Впервые в истории судьба трофея Женской теннисной ассоциации решится в украинском дерби
aimg Андрей Костенко
Вероника Подрез вышла в финал на дебютном турнире (фото: instagram.com/vero_tennis)

В воскресенье, 19 апреля, отечественный теннис установит уникальный рекорд. В финале турнира WTA 250 во французском Руане впервые в истории сойдутся две представительницы Украины - Марта Костюк (WTA 28) и Вероника Подрез (WTA 209).

Где и когда смотреть историческое противостояние - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Возглавит сборную Украины? Свитолина откровенно рассказала о своей новой роли в команде

Путь украинок к финалу

На пути к решающему матчу Rouen Open обе украинки преодолели по четыре раунда в основной сетке, однако игровая дистанция теннисисток существенно отличалась.

Подрез, которая проводит свой дебютный турнир на уровне Тура, начала свой путь еще с квалификации. В итоге 19-летняя украинка выдала впечатляющую серию из пяти побед подряд, к которым добавилась техническая победа в полуфинале из-за отказа соперницы. Ее выход в финал с первой попытки уже стал мировой сенсацией.

В то же время Костюк подтвердила статус главной фаворитки и лидера посева.

Противостояние рейтингов и апсетов

Несмотря на то, что Костюк является очевидной фавориткой, турнирная сетка доказала - цифры не всегда решают судьбу матча.

На старте недели теннисисток разделяли более 180 позиций в мировом рейтинге, однако Подрез уже доказала свою способность побеждать топ-игроков. В частности, Вероника оформила громкие апсеты, выбив из розыгрыша итальянку Элизабетту Коччаретто (WTA 41) и Кэти Бултер из Великобритании (WTA 64).

Победительница этого матча получит 37 390 евро призовых и 250 рейтинговых очков. Теннисистка, которая проиграет - 22 125 евро и 163 баллов.

Отметим также, что независимо от результата финала, титул чемпионки турнира останется украинским. Год назад в Руане триумфовала Елина Свитолина.

Финальное проклятие Костюк

Для Марты сегодняшний поединок станет возможностью во второй раз в карьере получить трофей WTA. Свой дебютный титул украинка добыла в марте 2023 года на турнире в американском Остине. С тех пор она трижды останавливалась в шаге от победы, уступая в решающих матчах.

Сама теннисистка не скрывает, что прошлые неудачи лишь добавляют ей спортивной злости и мотивации перед выходом на корт в Руане.

"Я проиграла три своих последних финала, поэтому сейчас жду этот матч с большим нетерпением. Очень надеюсь на поддержку болельщиков - она мне точно пригодится. Конечно, играть в финале - это всегда невероятные эмоции, независимо от того, каким будет итоговый результат", - призналась Костюк.

Феномен из Новой Каховки

19-летняя Подрез стала 14-й украинкой в истории, которая поборется за титул WTA.

Вероника родилась в Новой Каховке, однако в 5-летнем возрасте переехала во Францию. Именно поэтому турнир в Руане является для нее фактически "домашним", хотя выступает она под сине-желтым флагом.

Годом прорыва для теннисистки стал 2025-й. Она поднялась в рейтинге на 250 позиций, начав путь с 536-го места. Уже в начале 2026-го Подрез успела сыграть в двух финалах ITF, получив один титул.

Интересный факт - личная история отношений с Костюк. Семь лет назад 12-летняя Вероника, будучи болельщицей, подошла к Марте на кортах "Ролан Гаррос", чтобы сделать совместное фото. Сегодня они выйдут на корт как равные соперницы в борьбе за исторический трофей.

Марта Костюк и Вероника Подрез в 2019 году (фото: instagram.com/vero_tennis)

Где смотреть исторический поединок

Финальное украинское дерби состоится сегодня, 19 апреля в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на цифровой платформе Setanta Sports.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Марта Костюк
Новости
Аналитика
