Кокаин в день боя: Паркер ответил на обвинения и ждет расследования

Заявление Паркера

В своем заявлении, опубликованном в соцсети, Паркер отметил, что был шокирован сообщением о положительном результате теста.

"Перед моим недавним боем я добровольно сдал тест, и теперь мне сообщили, что он дал положительный результат. Это стало для меня настоящей неожиданностью.

Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не принимаю допинг и не поддерживаю его использование. Я полностью сотрудничаю с контролирующими органами и уверен, что расследование очистит мое имя", - заявил боксер.

Он также поблагодарил фанатов и команду за поддержку и пообещал публично ответить на все вопросы после завершения расследования.

Что известно о положительном тесте

Результаты теста были обнародованы 14 ноября. Они указывают, что в день боя с Уордли в организме 33-летнего Паркера был обнаружен бензоилецогонин - метаболическая производная кокаина.

Следы данного вещества остаются в организме до четырех суток, что указывает на вероятное употребление Паркером кокаина в течение последней недели перед выходом в ринг.

Несмотря на то, что кокаин формально не отнесен к допинговым средствам, повышающим спортивную производительность, санкции могут быть крайне суровыми: Паркеру грозит отстранение от боев на срок до двух лет.

Неожиданное поражение от Уордли

Напомним, бой между Паркером и Уордли состоялся 25 октября в Лондоне. Новозеландец, который считался фаворитом, неожиданно проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Он потерял титул временного чемпиона мира по версии WBO и право претендовать на бой за абсолютное первенство с украинцем Александром Усиком.