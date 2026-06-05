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В Киеве состоялась одна из самых громких театральных премьер сезона: чем поразила "СЕПТИМА"

16:25 05.06.2026 Пт
2 мин
Новая постановка режиссера Назара Дидыка собрала полный зал и привлекла внимание звездных гостей
aimg Иванна Пашкевич
"СЕПТИМА" собрала аншлаг в Молодом театре (фото предоставлено пресс-службой мероприятия)

3 июня в Киевском национальном академическом Молодом театре состоялся первый показ хореографического спектакля-рефлексии "СЕПТИМА". Премьера собрала аншлаг и многих известных гостей.

Постановка погружает зрителя в мир внутренних переживаний, страхов, поиска себя и борьбы с собственными эмоциями.

Важную роль в создании атмосферы играют хореография, световые решения и музыкальное сопровождение, которые вместе формируют целостную эмоциональную историю.

Режиссером спектакля стал Назар Дидык, известный по постановкам "Шафи" и танцевальной сказкой "12 месяцев".

"Для меня самое ценное - видеть реакцию людей после спектакля. Мы хотели создать не просто танцевальную постановку, а эмоциональное пространство, в котором каждый зритель сможет узнать себя, свои чувства и переживания", - поделился он.

"СЕПТИМА" собрала аншлаг в Молодом театре (фото предоставлено пресс-службой мероприятия)

Главные роли в спектакле исполнили Лана Ерниязова и актер театра и кино Артемий Егоров. Также в актерский состав вошли Павел Симакин, Александр Прохоров, Галина Трофимова, Владимир Марчук и Богдан Журбенко.

По словам Ланы Ерниязовой, постановка поднимает темы внутренних страхов, любви, потерь и поиска света даже в самые сложные периоды жизни.

Сценарий к спектаклю написал Даниил Голованов. Над хореографией работали победители проекта "Танцы со звездами" Анна Карелина и Павел Симакин, а исполнительным продюсером стала Дарья Винярская.

"СЕПТИМА" собрала аншлаг в Молодом театре (фото предоставлено пресс-службой мероприятия)

В основе сюжета "СЕПТИМА" - история танцовщицы Ланы, которая оказывается на грани кардинальных жизненных изменений.

"СЕПТИМА" собрала аншлаг в Молодом театре (фото предоставлено пресс-службой мероприятия)

Через пластический язык движения постановка исследует темы внутренней трансформации, переосмысления собственного опыта и поиска новых смыслов.

Организаторы уже анонсировали следующие показы спектакля, который после премьеры вошел в число самых обсуждаемых театральных событий начала лета.

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