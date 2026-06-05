В Киеве состоялась одна из самых громких театральных премьер сезона: чем поразила "СЕПТИМА"

3 июня в Киевском национальном академическом Молодом театре состоялся первый показ хореографического спектакля-рефлексии "СЕПТИМА". Премьера собрала аншлаг и многих известных гостей.
Как все прошло - узнайте в материале на РБК-Украина.
Постановка погружает зрителя в мир внутренних переживаний, страхов, поиска себя и борьбы с собственными эмоциями.
Важную роль в создании атмосферы играют хореография, световые решения и музыкальное сопровождение, которые вместе формируют целостную эмоциональную историю.
Режиссером спектакля стал Назар Дидык, известный по постановкам "Шафи" и танцевальной сказкой "12 месяцев".
"Для меня самое ценное - видеть реакцию людей после спектакля. Мы хотели создать не просто танцевальную постановку, а эмоциональное пространство, в котором каждый зритель сможет узнать себя, свои чувства и переживания", - поделился он.
Главные роли в спектакле исполнили Лана Ерниязова и актер театра и кино Артемий Егоров. Также в актерский состав вошли Павел Симакин, Александр Прохоров, Галина Трофимова, Владимир Марчук и Богдан Журбенко.
По словам Ланы Ерниязовой, постановка поднимает темы внутренних страхов, любви, потерь и поиска света даже в самые сложные периоды жизни.
Сценарий к спектаклю написал Даниил Голованов. Над хореографией работали победители проекта "Танцы со звездами" Анна Карелина и Павел Симакин, а исполнительным продюсером стала Дарья Винярская.
В основе сюжета "СЕПТИМА" - история танцовщицы Ланы, которая оказывается на грани кардинальных жизненных изменений.
Через пластический язык движения постановка исследует темы внутренней трансформации, переосмысления собственного опыта и поиска новых смыслов.
Организаторы уже анонсировали следующие показы спектакля, который после премьеры вошел в число самых обсуждаемых театральных событий начала лета.