Екатерина Кухар снялась в стильной фотосессии и призналась, кто на самом деле сделал ее звездой

"Белое - это белое, черное - это черное"

Екатерина Кухар вспоминает свою учительницу как человека чрезвычайной дисциплины и чести.

"Она была человеком чрезвычайно дисциплинированным, честным и открытым. Без двойных стандартов, без двойного дна, у нее было белое - это белое, черное - это черное. За такую принципиальность и открытость Татьяну Алексеевну многие не любили, о ней много сплетничали..." - делится балерина.

"Она была чистым человеком и даже не обращала внимания на сплетни и интриги. Она не брала взяток, не занималась "за деньги" с учениками, она давала урок только тем, кого считала талантливыми, была человеком принципа, чести, хотя в ней было много внутренней боли. Я никогда не лезла в разговоры о ней, мне это было неинтересно и так же не лезла ей в душу. Я знала ее только в работе и это было самое важное", - добавляет Екатерина.

Уроки дисциплины и "страшное" наказание

Кухар признается, что ее отношения с наставницей были сугубо профессиональными, а Таякина была для нее настоящим "небожителем".

"Она меня учила: "Зашла в балетный зал, оставила свой рюкзак с переживаниями за дверью" - никакой лени, никаких пустых разговоров, только преданный труд..." - вспоминает Кухар.

"Я видела ее в коридорах лишь мельком и всегда делала книксен - для меня она была небожителем, недосягаемой величиной, до которой сложно дотянуться. Но если она уже допускала тебя в свою орбиту, то этим шансом нужно было пользоваться по максимуму. Поэтому все мои истории с ней связаны прежде всего с замечаниями и работой", - говорит прима.

"Если я в чем-то провинилась, Татьяна Алексеевна называла меня Тихонович - это моя девичья фамилия, и это было ужасно больно, будто шлепок перчаткой. Обычно же "Катюша". Но самым страшным наказанием было ее молчание и игнор. Тогда ты без слов понимал, что сделал что-то не так", - делится она.

Однако именно Таякина стала тем человеком, который поверил в Екатерину перед международным конкурсом в Лозанне, когда в юную балерину не верил никто, даже она сама.