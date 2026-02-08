"Карпаты" срочно сменили капитана: предыдущий заговорил на русском (видео)

Львовские "Карпаты" сменили капитана команды после резонансного инцидента накануне контрольного матча. Футболисты провели внутреннее голосование и определили нового лидера раздевалки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.
Перед товарищеским поединком против шведского ГАИСа (0:1) тогдашний капитан "львов" Денис Мирошниченко выступил с речью на русском языке.
Эпизод попал в трансляцию матча и быстро распространился в сети, вызвав волну критики среди болельщиков.
Ситуация получила публичную огласку, после чего клуб был вынужден оперативно отреагировать.
В клубе заявили, что из-за действий игрока команда проведет перевыборы капитана.
"В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед контрольным матчем против ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно", - отметили в клубе.
Мирошниченко отстранили от выполнения капитанских обязанностей.
По результатам голосования футболистов новым капитаном "бело-зеленых" выбрали центрального защитника Владислава Бабогло.
27-летний футболист выступает за львовян с лета 2023 года. За это время он сыграл 64 матча, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Ранее Бабогло уже выводил команду на поле с повязкой в отдельных матчах УПЛ.
Вице-капитанами стали Амбросий Чачуа и Эдсон.
Владислав родился в гагаузском селе Копчак - на территории Молдовы вблизи границы с Украиной. Когда ему было 4 года, семья перебралась в Одессу.
Он воспитанник академии "Черноморца". В УПЛ дебютировал в составе "Александрии", откуда и перешел в "Карпаты".
На юношеском уровне футболист выступал за сборные Украины U-17 и U-21. Но, не видел перспектив попадания в национальную команду, поэтому в 2023 году сменил футбольное гражданство на молдавское. За сборную Молдовы провел 24 поединка, в которых забил два гола.
