"Карпаты" перед матчем с "Шахтером" усилились экс-игроком "Реал Сосьедада"

Детали трансфера

28-летний футболист перебрался в стан львовян из испанского "Эйбара". По предварительной информации, соглашение между игроком и львовянами рассчитано до лета 2027 года.

Официальные финансовые условия перехода не разглашаются. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость исполнителя в 800 тысяч евро.

Футбольный путь Алькайна

Алькайн является воспитанником баскского футбола. Свою карьеру он начинал в школе "Антигуоко", после чего долгое время находился в структуре "Реал Сосьедада", выступая за резервные команды клуба из Сан-Себастьяна.

Также в его активе был период аренды в "Аренас Клуб Гечо". А наиболее успешный этап карьеры игрока связан с "Алавесом", куда он перешел в 2022 году. Алькайн помог команде завоевать путевку в сильнейший дивизион Испании, где впоследствии провел 10 матчей в Ла Лиге.

В течение последних двух сезонов вингер защищал цвета "Эйбара" (48 матчей, 1 гол и 2 ассиста). В текущем сезоне Алькайн успел отыграть за "Эйбар" 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.

Следующий матч "Карпат"

В 17-м туре чемпионата УПЛ, который возобновляется после зимней паузы, "Карпаты" сыграют номинально выездной матч против донецкого "Шахтера". Поединок состоится в воскресенье, 22 февраля на "Арене Львов".

Это будет первая официальная игра "зелено-белых" под руководством нового тренера - испанского специалиста Франсиско Фернандеса. Он возглавил команду в январе текущего года, сменив на посту Владислава Лупашко.