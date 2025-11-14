Кароль ошарашила обручальным кольцом на пальце: "Где мой муж" (видео)

Кароль показала огромное обручальное кольцо

Так, в новом видео певица демонстрирует украшение на пальце и произносит строки из песни RAYE "Where Is My Husband!" (Где мой муж).

Кароль с обручальным кольцом (скриншот)

При этом Тина выбрала для видео белоснежное платье-комбинацию, которое очень похоже на наряд невесты.

"А что же будет", - подписала видео Кароль и дала понять, что раскроет подробности позже.

Реакция сети

Обручальное кольцо на пальце Кароль ошарашило фанов. Одни решили, что так Тина "прогревает" сеть перед премьерой трека или нового проекта, другие же серьезно задумались: а кто же может стать мужем певицы?

Также комментаторы пишут:

"Вот меня жизнь не готовила к такому видео"

"Эта женщина меня пугает!"

"Если это правда, то искренне рада за вас"

"Тина Григорьевна, вы что-то от нас скрываете?"

"Так это же Дан Балан подарил!"

"Добрый вечер, мы в шоке, до свидания"

"Ого, нет слов"

"Я просто в шоке!"

"Думаю, это будет клип на песню "Небесами".

Действительно, недавно звезда представила новый трогательный трек, в котором говорится о любви и "повенчанных небесами". Поэтому вполне вероятно, что Кароль примерила обручальное кольцо для съемок клипа.

Напомним, певица была замужем за Евгением Огиром, жизнь которого отобрала болезнь. После смерти любимого Тина не решилась на новые отношения и посвятила свою жизнь сыну и карьере. Впрочем, ей регулярно приписывали романы с певцами, танцорами и даже политиками.

Недавно Кароль призналась, почему не вышла замуж во второй раз. По словам певицы, она могла это сделать, но не захотела.

"Вот, возможно, эмоционально я пришла в себя только недавно. Мы начали бороться с болезнью, когда мне исполнилось 25. Где-то в 27 его не стало. Я очень маленькая была. И это не те 25-27, как сегодня. Мы были другого темпа, состава. Только сейчас понимаю, что не помню своих 30-36 лет. Сейчас чувствую себя на 29-30, будто вернулась эмоционально в те годы", - объяснила Тина.