Карьера ценой здоровья? Lida Lee шокировала, как продюсер настаивала, чтобы она удалила ребра

Так, исполнительница поделилась историей, которая могла кардинально изменить ее жизнь.

В подростковом возрасте, когда ей было всего 17, ради перспективы попасть в новую женскую группу от нее требовали радикальной трансформации внешности.

На тот момент семья артистки уже заключила контракт с продюсером. Та имела четкое и довольно жесткое представление о том, какими должны быть участницы коллектива.

Речь шла не только о сценическом стиле или образе - ожидания касались хирургического вмешательства.

"Мне хотели удалить нижние ребра в подростковом возрасте. Мне было 17 лет. Помните, девушку Барби из Одессы, она удаляла ребра, была стройной с идеальной талией, грудью. И вот, хотели сделать такую женскую группу, удалить нижние ребра и сделать грудь" - вспоминает звезда.

Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Певица признается: тогда она восприняла эту идею всерьез. Для юной девушки слова влиятельного человека звучали как гарантия успеха, поэтому она была готова пойти на все.

Вернувшись домой, Lida Lee рассказала об этом родителям. их реакция была мгновенной - шокирующий категорический отказ.

Именно они остановили дочь от опасного шага.

Только с течением времени девушка осознала, что требование продюсера было по-настоящему жестоким.

"Я прихожу домой и говорю папе и маме. А я готова была на все, потому что какой-то влиятельный человек сказал, что это будет круто. А я как ребенок просто этому поверила", - вспомнила певица.