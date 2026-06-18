Камалия сделала громкое заявление об угрозах в адрес артистов: "Тебя нигде не будет"

Камалия рассказала о предательстве подруги и конфликте с продюсером

По словам певицы, с продюсером Ветром она познакомилась через свою подругу Светлану, с которой дружила около 20 лет. Камалия говорит, что раньше неоднократно помогала обоим.

"Мы со Светланой дружили 20 лет. Она не пропустила ни одного моего дня рождения. Это был не просто знакомый человек. Она бывала в моем доме, знала мою семью, мы вместе проходили разные периоды жизни", - рассказала певица.

"Моя мама буквально за руку водила её, знакомила с людьми, помогала налаживать связи. Когда она только начинала свой бизнес, мы её поддерживали. На мои мероприятия, благотворительные вечера, концерты, дни рождения мы брали экраны именно у нее", - добавила она.

Камалия утверждает, что на протяжении многих лет помогала подруге не только работой, но и личными связями.

В частности, по ее словам, когда Светлана вернулась в Украину, она помогала ей найти подработку через своих друзей.

Камалия и Светлана Голинская (фото: instagram.com/golsvet)

"Я говорила своим друзьям: пожалуйста, помогите ей, это моя подруга, она возвращается в Украину. Я давала ей контакты, просила людей помочь. А потом этот человек просто заблокировал меня везде", - сказала артистка.

Звезда говорит, что она узнала о некоторых неприятных для себя вещах не от самой подруги, а от других людей.

"Я позвонила ей и сказала: "Свет, мы же с тобой подруги. Почему ты мне не рассказала об этой истории? Почему я узнаю об этом от других людей?“ А она мне резко ответила: "Что ты от меня хочешь? Потом повесила трубку и заблокировала меня во всех соцсетях", - рассказала Камалия.

Певица также заявила, что после этого начала замечать, как ее якобы перестали приглашать на отдельные мероприятия и музыкальные проекты.

По словам Камалии, она связывает это именно с влиянием Светланы и продюсера Витра.

"Я начала замечать странные совпадения. Там, где появлялась Светлана со своими экранами, меня почему-то перестали приглашать. Я смотрю репортажи, вижу артистов, вижу события, а меня там нет. И тогда я поняла, что, возможно, ставятся условия: чтобы Камалии в этих проектах не было", - заявила исполнительница.

Камалия говорит, что для неё эта ситуация стала болезненной ещё и потому, что раньше она искренне поддерживала этих людей.

"Я проплакала. В этой ситуации я очень многое поняла. Мне было больно, потому что я считала этих людей близкими, помогала им, знакомила со своими друзьями, спонсорами, поддерживала их проекты", - сказала она.

Отдельно певица упомянула о "Музыкальной платформе", продюсером которой выступает Витер.

Гена Витер и Светлана Голинская (фото: instagram.com/golsvet)

Исполнительница говорит, что ранее он якобы обещал ей активное участие в проекте после того, как она поможет с привлечением спонсоров.

"Он говорил мне: "Камалия, помоги найти генерального спонсора, и ты будешь первой звездой на "Платформе". Я знакомила его со своими друзьями, с людьми, которые могли поддержать проект. А потом получилось так, что меня начали вычеркивать", - заявила артистка.

"Меня исключают из "Весенней платформы", исключают из летней, исключают со всех платформ полностью. А люди, которых я с ним познакомила, продолжают спонсировать эти мероприятия", - добавила она.

"Запугивают артистов"

Звезда также утверждает, что слышала от других артистов о различных суммах, которые якобы могли озвучиваться за участие в музыкальных проектах.

"Если это коммерческая история, тогда сделайте всё официально. Есть участие - есть стоимость, есть налоги, есть прозрачные условия. А не так, что одним называют одну сумму, другим - другую, а потом ещё и запугивают артистов", - заявила Камалия.

Также она отметила, что её больше всего возмущает не сам факт конфликта, а то, что другие артисты "боятся открыто говорить о ситуации".

"Мне рассказывали артисты, что им намекали: кто будет общаться с Камалией, дружить с ней или поддерживать её, того не будет на «Музыкальной платформе». Один артист даже просил меня не говорить, что мы общаемся, потому что боится последствий", - рассказала певица.

Камалия также заявила, что после публичного резонанса ей якобы передавали информацию о возможных судебных претензиях со стороны Витра.

"Мне уже сказали, что он якобы будет обращаться в суд. Но на каких основаниях? Если есть много артистов, которые сами мне рассказывали подобные истории, если я не одна об этом говорю", - отметила знаменитость.

Геннадий Витер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Кроме того, артистка рассказала, что её беспокоит ситуация с возможными угрозами со стороны бывшей подруги. По словам Камалии, у неё есть аудиозапись.

"Она присылала мне аудиозаписи, в которых оскорбляла меня и говорила, что у нее есть какие-то мои личные фото. Мол, если я не закрою рот и буду давать интервью, она выложит их в соцсети", - заявила Камалия.

"Меня ничем не подставить. Это уже просто давление и попытка запугать. Но я понимаю, от кого это исходит", - отметила она.

Претензии из-за YUNA

Камалия также упомянула о музыкальной премии YUNA, к организации которой она имеет отношение.

По ее словам, у Витра якобы были претензии из-за того, что его не пригласили на премию, однако артистка подчеркивает: отбор номинантов и победителей проходит прозрачно и не зависит лично от нее.

"У нас с YUNA всё прозрачно. Голосуют независимые эксперты, результаты подсчитывает международная компания. Я не сижу и не решаю, кого пригласить или кто должен победить. Мы сами на сцене не знаем, кто выиграет, пока не откроют конверт", - пояснила Камалия.

Впоследствии Витра всё же пригласили на красную дорожку премии, после чего общение между ними на некоторое время возобновилось.

"Мы тогда поговорили, и в следующем году его пригласили хотя бы на красную дорожку. После этого он снова начал со мной общаться, пригласил меня выступить на "Платформе". Но потом ситуация снова изменилась", - сказала артистка.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Несмотря на конфликт, Камалия заявляет, что не боится лишиться доступа к отдельным музыкальным площадкам, ведь главным для нее остается ее собственная аудитория.

"Я не боюсь, что меня не будут приглашать на эту «Платформу» или на какие-то мероприятия. Люди ходят на мои сольные концерты, покупают билеты, слушают мои песни. Для меня это важнее, чем присутствовать там, где меня не хотят видеть", - подчеркнула певица.

"Это не просто обида. Это когда людей настраивают друг против друга, когда тебя пытаются убрать из профессионального пространства, когда другие боятся даже сказать, что они с тобой общаются. Это уже совсем другой уровень", - также сказала она.

Напомним, ранее СолоХа также заявила о конфликте с "Музичною плвтформою".

По словам певицы, после одного из выступлений у неё якобы потребовали деньги, а после отказа её номер не показали.

Артистка утверждает, что после отказа платить ее выступление "вырезали" из эфира.