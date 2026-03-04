Калинина снова победила Горгодзе в Анталии: второй удар за две недели

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает победную серию на турецких кортах. В напряженном поединке первого раунда Megasaray Hotels Open она одолела Екатерину Горгодзе и шагает дальше по сетке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Читайте также: Три украинки получили соперниц в Индиан-Уэллсе: кто станет препятствием на WTA 1000
Украинка Ангелина Калинина (№189 WTA) успешно преодолела стартовый барьер на грунтовом турнире серии WTA 125, проходящем в турецкой Анталии.
В матче 1/16 финала наша спортсменка встретилась с грузинской теннисисткой Екатерине Горгодзе (№168 WTA).
Поединок выдался изнурительным и длился 2 часа 35 минут. Для определения победительницы понадобилось три сета.
Калинина уверенно начала игру, однако во второй партии уступила, переведя игру в решающую фазу. Финальный счет встречи - 6:3, 4:6, 6:3 в пользу украинки.
По ходу игры Калинина выполнила 2 подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок.
Главным фактором успеха стала игра на приеме, Ангелина реализовала 9 брейк-поинтов.
Горгодзе, в свою очередь, ни разу не подала эйс, совершила 3 ошибки на подаче и реализовала 7 брейков.
Интересно, что это была уже четвертая очная встреча теннисисток, и во всех случаях сильнее оказывалась украинка.
Примечательно, что только в прошлую пятницу Калинина уже побеждала Горгодзе в четвертьфинале аналогичного турнира в Анталии.
За путевку в четвертьфинал Ангелина будет бороться с победительницей пары Доминика Салкова (Чехия) - Элина Аванесян (Армения).
Отметим, что Калинина не единственная представительница Украины, которая продолжает борьбу в Анталии.
Ранее во второй круг соревнований пробилась Александра Олейникова, которая накануне оказалась сильнее Нурии Бранкаччо.
На прошлой неделе Ангелина продемонстрировала великолепную форму на этих же кортах, дойдя до финала предыдущего турнира.
Ранее мы рассказали, как Дарья Снигур добыла первый титул WTA в карьере.