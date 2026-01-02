Калинина начала сезон-2026 с драматического поражения в Брисбене

Поражение на старте австралийского сезона

Калинина начала 2026 год с участия в квалификации турнира WTA 500 в Брисбене. Ее первой соперницей стала представительница Венгрии Анна Бондарь, которая на момент матча занимала 74-е место в мировом рейтинге и имела четвертый номер посева в квалификации.

До этого теннисистки дважды встречались между собой, и оба раза победу праздновала украинка, в частности в матче в Аделаиде три года назад. Однако на этот раз продолжить успешную серию не удалось.

Упущенное преимущество и проигранный тайбрейк

Первый сет начался обнадеживающе для Калининой - украинка повела 4:0, но впоследствии потеряла инициативу и позволила сопернице выиграть шесть геймов подряд.

Во второй партии борьба была максимально напряженной, Ангелина отыграла матчбол и перевела игру в тайбрейк, однако решающие розыгрыши остались за Бондарь.

Поединок длился 1 час 57 минут и завершился в двух сетах. Калинина выполнила три подачи навылет, допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

В то же время венгерка была убедительнее на первой подаче, выиграв 69% очков против 58% у украинки.

Украинки в основной сетке

Калинина была единственной представительницей Украины в квалификации соревнований.

В основном турнире в Брисбене выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые начнут борьбу непосредственно с основной сетки. Их соперницы определятся после завершения отборочных матчей.

Напомним, в конце 2025 года Ангелина Калинина стала победительницей турнира серии WTA 125 во французском Лиможе, получив титул после длительной паузы, связанной с травмой.