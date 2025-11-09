Как живут участницы "Холостяка" и почему они сдавали анализы перед съемками (видео)

Как живут участницы "Холостяка"

Так, Наталка пришла к девушкам еще в самом начале, когда они начинали свой путь на реалити. Участницы только успели "занять" комнаты и немножко разложить чемоданы.

Оказалось, что девушки живут в трехэтажном доме. Они самостоятельно выбирали комнаты и кровати.

Комнаты участниц "Холостяка" (скриншоты)

А еще участницы рассказали, почему сдавали анализы перед съемками. Еще до знакомства с Цымбалюком девушки проходили медосмотр.

Оказалось, это сделано, в частности, для безопасности самих девушек, ведь они живут вместе. Все сдавали кровь на инфекции и болезни, а еще посещали гинеколога, чтобы исключить наличие каких-то воспалительных процессов.

"Понимаю, что это же наверняка о здоровье. Вы будете элементарно ходить даже в один душ", - сказала Денисенко, когда услышала эту информацию.

Участница "Холостяка" Анастасия Половинкина рассказала, что сейчас девушки даже шутят, когда пьют из одной бутылки, ведь видели анализы друг друга.

Также Настя рассказала, что ей и другим участницам запретили приносить с собой на проект. Это книги, телефоны, даже электронные часы на руку. А еще они не могут смотреть телевизор.