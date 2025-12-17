Как живут дети Елены Кравец: актриса призналась, влияет ли на них популярность

Актриса и бывшая звезда "Квартала 95" поделилась подробностями воспитания своих детей. Она раскрыла ценности, которые им прививает, и призналась, присутствует ли в семье звездность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Кравец "Люкс ФМ".
Елена отметила, что ее популярность практически не влияет на повседневную жизнь семьи.
"У нас нет водителя, отдельной машины с водителем, мы не живем в большом доме. У нас трехкомнатная квартира, а Маша живет отдельно", - отметила актриса.
Она объяснила, что дети видят только, как тяжело и много мама работает.
"Дети просто видят, что много работаю, что мне очень нравится то, что делаю. В последнее время делаю только то, во что верю", - поделилась она.
У Елены трое детей - двойняшки Иван и Екатерина, а также старшая дочь Маша, с которой она даже ведет совместный подкаст.
Кравец подчеркнула, что старается прививать детям человечность, неравнодушие, критическое мышление, внутреннюю честность и уважение к чувствам других.
По ее словам, важно, чтобы дети учились самостоятельно принимать решения и отвечать за них.
Елена Кравец замужем за Сергеем Кравцом, который ранее был исполнительным продюсером "Студии Квартал 95". Они в браке с 2002 года.
Несмотря на популярность, Елена сохраняет приватность и редко делится деталями личной жизни.
В 2022-м году она покинула "Квартал", чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов.
В ноябре Кравец сообщила о трагедии в семье - умерла ее мама, Надежда Федоровна.
