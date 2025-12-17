Как живут дети Елены Кравец: актриса призналась, влияет ли на них популярность

Влияет ли звездный статус Кравец на детей

Елена отметила, что ее популярность практически не влияет на повседневную жизнь семьи.

"У нас нет водителя, отдельной машины с водителем, мы не живем в большом доме. У нас трехкомнатная квартира, а Маша живет отдельно", - отметила актриса.

Она объяснила, что дети видят только, как тяжело и много мама работает.

"Дети просто видят, что много работаю, что мне очень нравится то, что делаю. В последнее время делаю только то, во что верю", - поделилась она.

Кравец с сыном (фото: instagram.com/lennykravets)

У Елены трое детей - двойняшки Иван и Екатерина, а также старшая дочь Маша, с которой она даже ведет совместный подкаст.

Кравец подчеркнула, что старается прививать детям человечность, неравнодушие, критическое мышление, внутреннюю честность и уважение к чувствам других.

По ее словам, важно, чтобы дети учились самостоятельно принимать решения и отвечать за них.

Младшие дети Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

Что известно о личной жизни Елены Кравец

Елена Кравец замужем за Сергеем Кравцом, который ранее был исполнительным продюсером "Студии Квартал 95". Они в браке с 2002 года.

Несмотря на популярность, Елена сохраняет приватность и редко делится деталями личной жизни.

В 2022-м году она покинула "Квартал", чтобы сосредоточиться на развитии собственных проектов.

В ноябре Кравец сообщила о трагедии в семье - умерла ее мама, Надежда Федоровна.