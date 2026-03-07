Как Ястремская упустила супершанс: видео драматической развязки триллера в Индиан-Уэллсе

WTA 1000. Индиан-Уэллс. 2-й круг (1/32 финала)

Даяна Ястремская (Украина) - Александра Эала (Филиппины) - 5:7, 6:4, 5:7

Испытание на выносливость

Матч против 32-й в мировом рейтинге Эалы стал для Ястремской (WTA 52) настоящим испытанием на выносливость. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут - это самый длительный поединок для украинки с начала 2026 года.

Первая партия превратилась в ожесточенную борьбу, где соперницы поочередно обменивались брейками. В решающий момент при счете 5:5 филиппинка оказалась точнее на подаче украинки и закрыла сет в свою пользу.

Во втором сете Даяна продемонстрировала характер: она уверенно повела 4:1, и хотя Эала почти нивелировала разрыв, Ястремская удержала преимущество - 6:4. Судьба путевки в следующий раунд решалась в третьей партии, где украинка была в шаге от триумфа, ведя 5:4 и имея подачу на матч, но реализовать преимущество не смогла.

В 12-м гейме украинка отыграла три матч-бола соперницы, однако перевести игру на тай-брейк не удалось. Эала реализовала четвертый шанс и закрыла сет 7:5.

Что означает это поражение

Поражение не позволило Ястремской взять реванш у Эалы за прошлогодний матч на турнире WTA 250 в Истборне. Также украинка остановилась в шаге от повторения своего лучшего результата на кортах Индиан-Уэллса - выхода в третий круг.

За выступление на турнире Ястремская заработала 35 рейтинговых очков и 36 110 долларов призовых.

В то же время в 1/32 финала соревнований продолжат выступления еще две украинки - Элина Свитолина и Марта Костюк. Лидеры отечественного тенниса в ночь на 8 марта по киевскому времени сыграют против немки Лауры Зигемунд и американки Тейлор Таунсенд соответственно.