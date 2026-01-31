Как умерла Кэтрин О'Хара: новые подробности и причина

Почему умерла Кэтрин О'Хара

Звезда фильма "Один дома" ушла из жизни после "кратковременной болезни", о чем сообщил ее представитель.

По данным Пожарного департамента Лос-Анджелеса, актрису доставили в местную больницу утром 30 января.

В 4:48 поступил вызов по адресу проживания относительно "женщины около 70 лет", которая имела проблемы с дыханием.

Ее срочно доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Впрочем, спасти не удалось.

Точный диагноз представитель актрисы не сообщил. Сама она ранее на проблемы со здоровьем не жаловалась. Только рассказывала, что родилась с редким генетическим состоянием, когда сердце находится с противоположной стороны грудной клетки - situs inversus.

Как умерла звезда "Один дома" (кадр из фильма)

Что известно о Кэтрин О'Хара

Родилась 4 марта 1954 года в Торонто. С ранних лет проявляла актерский талант благодаря харизме, выразительной мимике и юмору.

Карьеру начала с участия в труппе театра Second City Toronto в 1974 году, а с 1976 года стала одной из участниц телевизионного шоу SCTV, где работала вместе с Джоном Кэнди, Юджином Леви, Мартином Шортом и Риком Моранисом.

В 1982 году она получила первую премию "Эмми" за сценарий к SCTV, а уже в 2020-м повторила успех за роль Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик".

Всемирную известность получила благодаря образу Кейт Маккаллистер в "Один дома". Также известна ролью Делии в фильме "Битлджус (1988) и его сиквеле 2024 года.

Последние годы работала на телевидении - снялась в сериале "Киностудия" (The Studio) на Apple TV+ и во втором сезоне сериала "Последние из нас".