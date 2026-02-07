Jerry Heil разнесла запись Нацотбора на "Евровидение": что не так

Как Jerry Heil раскритиковала запись Нацотбора

Артистка продемонстрирует номер на песню "CATHARTICUS", для которой приготовила особый номер. К постановке были привлечены разные режиссеры. Впрочем, важная задумка не попала в запись.

"Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?" Эти электроприборы - это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса" - поделилась певица.

"Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали. Это было не просто нет, а снова нет. Каждый раз на репетициях команда Нацотбора нам обещала, что потом раскадруют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло", - добавила она.

По словам финалистки, в эфире зрители увидят неполный номер, но тот самый момент она продемонстрирует в соцсетях.

Заявление Jerry Heil о номере на Нацотборе (скриншот)

Что известно о Нацотборе на "Евровидение-2026"

За возможность представлять Украину соревнуются 10 финалистов в следующем порядке:

Valeriya Force - "Open Our Hearts" Molodi - "Legends" Monokate - "Тyt" The Elliens - "Crawling Whispers" LAUD - "Lightkeeper" LELÉKA - "Ridnym" Mr. Vel - "Do or Done" KHAYAT - "Герци" Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)" "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Жюри Нацотбора-2026

победительница "Евровидения-2004" Руслана

певица Злата Огневич

композитор и певец Евгений Филатов

генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов

режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Как выбрать победителя

Поддержать исполнителя можно будет через опрос в приложении "Дія" или с помощью SMS на номер 7576 с кодом от 1 до 10 - номер участника.

Представителя будут выбирать по результатам голосования и оценкам жюри.

"Евровидение-2026" состоится в Вене 12 и 14 мая, а грандфинал - 16 мая 2026 года.