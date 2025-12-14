Исторический успех во фристайле: украинка впервые взлетела на подиум Кубка мира в экстремальном виде

Путь к медали

На предыдущих этапах Кубка мира-2025/26 Коцар дважды останавливалась в шаге от финала - финишировала девятой на этапах в китайских Чжанцзякоу и Пекине.

В Стримбот-Спрингс украинке наконец удалось пробиться в финальную восьмерку: в квалификации она показала восьмой результат, набрав 76,75 балла за прыжок с тремя полными оборотами и двумя отдельными переворотами.

Как Коцар завоевала подиум

В финале спортсменки выполняли по три прыжка, а итоговый результат определялся суммой двух лучших попыток.

Для Коцар зачетными стали первый и второй прыжки. За них она получила:

73,25 балла - за элемент с тремя полными оборотами и двойным перекрутом;

79,25 балла - за прыжок с 2,5 оборотами и перекрутом через спину.

Общий результат - 152,20 балла - позволил украинке уступить лишь канадке Наоми Урнесс и опередить китаянку Рюй Янь.

Итоговые результаты этапа:

Наоми Урнесс (Канада) - 156,25 Екатерина Коцар (Украина) - 152,20 Рюй Янь (Китай) - 148,50

Это был лишь четвертый финал Коцар на этапах Кубка мира по биг-эйру. Ранее украинка трижды доходила до решающей стадии в швейцарском Куре, где становилась пятой (2023 год) и шестой (2022, 2024). Теперь же - первая в истории Украины медаль в этой дисциплине.

"Серебро" Коцар стало уже второй наградой Украины в олимпийском сезоне-2025/26 во фристайле. Ранее победу в соревнованиях по лыжной акробатике одержал Александр Окипнюк.

Что такое биг-эйр

Биг-эйр - это дисциплина лыжного фристайла, в которой спортсмен разгоняется по склону и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете сложные акробатические трюки. Судьи оценивают сложность элементов, технику исполнения, стиль и приземление.

Хотя на первый взгляд биг-эйр напоминает лыжную акробатику, разница между дисциплинами существенная. В акробатике фристайлист взлетает почти вертикально вверх и выполняет программу на большой высоте. В биг-эйре полет более "плоский" - спортсмен движется вперед, выполняя элементы почти параллельно земле.

Отличается и снаряжение: лыжи для акробатики короче, тогда как в биг-эйре и слоупстайле используют симметричные лыжи с одинаково загнутыми носом и хвостом, что позволяет ехать как лицом, так и спиной вперед.

Биг-эйр вместе со слоупстайлом и хафпайпом входит в направление фри-ски - "свободных дисциплин". До включения в олимпийскую программу они считались частью альтернативной спортивной культуры, а главными стартами были не Кубки мира, а экстремальные X Games.

Сегодня же биг-эйр - полноценная олимпийская дисциплина.