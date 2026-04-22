Исторический прорыв: украинец дебютировал в НБА за легендарный "Бостон"

10:25 22.04.2026 Ср
2 мин
Пока все обсуждали лидеров, этот парень тихо вошел в историю сильнейшей лиги мира
aimg Екатерина Урсатий
Исторический прорыв: украинец дебютировал в НБА за легендарный "Бостон" Максим Шульга (фото: Getty Images)

Защитник "Бостона" Максим Шульга стал первым представителем Украины, который выступил в нынешней стадии навылет НБА. Его команда сейчас ведет ожесточенную борьбу в первом раунде Восточной конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Путь к игровым минутам в постсезоне

Украинский легионер "Бостон Селтикс" Максим Шульга официально открыл счет своим выступлениям в матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это произошло во втором поединке серии против "Филадельфии 76ерс".

Хотя в первой встрече, которая завершилась разгромной победой "Кельтов" (123:91), украинец остался на скамейке запасных, в следующей игре тренерский штаб предоставил ему шанс проявить себя.

В поединке номер два Шульга провел на паркете две минуты. За этот игровой отрезок защитник совершил одну попытку броска из-за трехочковой дуги, однако не сумел пополнить свой актив набранными очками.

Сама встреча завершилась в пользу "Севенти Сиксерс" со счетом 111:97, что позволило сопернику сравнять счет в серии до четырех побед.

Статистика и статус единственного представителя

Этот сезон стал для Шульги знаковым: кроме дебюта в плей-офф, он уже провел 12 игр в регулярном чемпионате, где даже успел один раз выйти в стартовой пятерке.

Его средние показатели в "регулярке" составляют 0.6 очка за 3.3 минуты на площадке.

Сейчас Максим является единственным украинцем, который продолжает борьбу за главный титул НБА.

Другой представитель Украины в лиге, Святослав Михайлюк, вместе со своей "Ютой Джаз" завершил выступления еще после первой стадии сезона.

Календарь следующих матчей

"Бостон", который квалифицировался в постсезон со второго места на Востоке, готовится к очередному противостоянию с "Филадельфией".

Напомним, что "76ерс" пробились в первый раунд через турнир плей-ин, одолев "Орландо Мэджик".

Третий матч серии между "Селтикс" и "Филадельфией" запланирован на субботу, 25 апреля.

Стартовый свисток для болельщиков в Украине прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что НБА получит две новые команды и перекроит границы конференций.

