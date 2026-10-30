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Экзамены и открытый реестр: как в Украине хотят изменить правила для риелторов

20:01 30.10.2026 Пт
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Экзамены и открытый реестр: как в Украине хотят изменить правила для риелторов Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине предлагают ввести новые правила работы риелторов - с квалификационными экзаменами, аккредитацией и открытым реестром специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады, соавторку законопроекта №16145 Елену Шуляк.

Как хотят изменить правила работы риелторов

Законопроект предусматривает двухуровневую систему допуска к профессии. Первый уровень - специалист по недвижимости, то есть конкретный человек. Для работы он должен пройти профессиональную подготовку, сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство.

Кроме того, специалисты должны будут повышать квалификацию как минимум раз в два года. Если это не сделать, действие свидетельства автоматически остановят.

Второй уровень - агент по недвижимости. Им может быть физическое лицо-предприниматель или компания, в которой работает по меньшей мере один специалист по недвижимости. Руководитель такого агента должен также иметь соответствующий статус.

Предоставлять посреднические услуги смогут только агенты, аккредитованные и внесенные в Единый реестр.

Как будут проверять риелторов

Одним из ключевых элементов новой системы должен стать Единый реестр. Он будет открытым, бесплатным и доступным круглосуточно.

По номеру из объявления о недвижимости пользователь сможет проверить, действующее свидетельство специалиста или аккредитацию агента, в какой компании работает риелтор и применяли ли к нему взыскание.

В то же время, законопроект устанавливает ограничения для допуска к профессии. Работать в сфере недвижимости не смогут:

  • лица с судимостью или коррупционными правонарушениями;
  • граждане государства-агрессора;
  • подсанкционные лица;
  • компании, связанные с государством-агрессором или юрисдикциями из "черного списка" FATF.

Также предлагают запретить предоставлять услуги с недвижимостью на временно оккупированных территориях. Это касается и работы через сайты, социальные сети и мессенджеры.

Кто будет контролировать рынок недвижимости

По словам Шуляк, одна из главных дискуссий вокруг законопроекта касается того, кто будет вести реестр и будет отвечать за дисциплину специалистов.

Законопроект №16145 предлагает создать единый Украинский союз специалистов по недвижимости с обязательным членством. Альтернативный законопроект №16145-1, зарегистрированный 27 октября, предусматривает несколько саморегулируемых организаций.

Шуляк считает, что подобная модель может размыть ответственность. По ее мнению, конкуренция между несколькими организациями за членов может привести к тому, что они будут соревноваться не качеством контроля, а снисходительностью к нарушителям.

В качестве примера депутат привела Нидерланды. Там в 2001 году была отменена защита звания маклера, а регулирование рынка передано добровольным ассоциациям. Однако впоследствии самые большие из них признали, что не применяют собственные правила строго, опасаясь потерять членов.

По словам Шуляк, 1 октября 2026 года министерша жилищной политики Нидерландов объявила о подготовке обязательной регистрации риелторов.

Как хотят предотвратить злоупотребления

В то же время глава профильного комитета признает, что монополия одной организации на допуск к профессии может создавать риски завышенных взносов, закрытости и коррупции.

Чтобы предотвратить это, в законопроекте предусмотрели ряд ограничений и механизмов контроля:

  • членский взнос не может превышать двух минимальных зарплат;
  • заседания Дисциплинарной комиссии будут открыты и транслируются онлайн;
  • решения комиссии будут публиковать в течение трех рабочих дней;
  • решение можно будет обжаловать в Апелляционной комиссии или в суде;
  • финансовую отчетность союза будет проверять независимый аудитор;
  • также предусмотрена антикоррупционная программа и обязательное декларирование конфликта интересов.

По словам Шуляк, авторы законопроекта готовы усилить другие предохранительные механизмы ко второму чтению. К совместной работе в комитете она также пригласила авторов альтернативного документа и профессиональные ассоциации.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада поддержала снижение налога на доходы физических лиц для владельцев, сдающих недвижимость в аренду . Ставку предлагают снизить с 18% до 5%, благодаря чему общая налоговая нагрузка с учетом военного сбора сократится с 23% до 10%.

Также мы рассказывали, что владельцы жилья, сдающие его в аренду как физические лица, обязаны самостоятельно декларировать доходы и уплачивать 18% НДФЛ и 5% военного сбора. За уклонение от уплаты налогов предусмотрены штрафы от 25% до 50% неуплаченной суммы, а за систематическое сокрытие доходов они могут достигать 85 тысяч гривен.

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