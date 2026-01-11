Испанский комментатор едва не сошел с ума после чудо-гола Ваната: эмоциональное видео разрывает сеть

Шедевр пяткой от украинца

Поединок состоялся 10 января на переполненном стадионе "Монтильиви". Судьбу встречи решил эффектный удар Ваната в конце первого тайма.

На 44-й минуте матча Ванат откликнулся на прострел Алекса Морено и элегантно пяткой переправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал единственным во встрече и принес "Жироне" сверхважные три очка.

Для 24-летнего украинца это уже пятый гол в текущем сезоне Ла Лиги и шестой за "Жирону" во всех турнирах. Ванат отличился во втором матче чемпионата подряд, и оба его мяча стали победными.

По итогам игры украинский нападающий получил оценку 7,4 от аналитического портала SofaScore.

Благодаря этой победе каталонская команда набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета.

Эмоции стадиона и реакция комментатора

Эффектный гол Ваната вызвал бурную реакцию трибун на "Монтильиви" и не оставил равнодушным испанских комментаторов.

В эфире каталонской радиостанции RAC1 комментатор Микель Агут чрезвычайно эмоционально отреагировал на взятие ворот. Он назвал удар украинца "невероятным" и "чрезвычайно важным для "Жироны".

Комментатор отдельно отметил как точный прострел Морено, так и хладнокровное завершение атаки в исполнении Ваната, которое, по его словам, стало настоящим украшением тура.