Иран примет участие на ЧМ-2026 в США, - президент FIFA

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что Иран таки примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет футбольные матчи в США, несмотря на геополитическую напряженность, которая ставит под сомнение участие команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Выступая в четверг на Конгрессе FIFA в Ванкувере (Канада), Инфантино затронул вопрос неопределенности, которая возникла после начала авиаударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.
"Позвольте мне сразу же подтвердить... что Иран, конечно же, примет участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. И, конечно же, Иран сыграет в США... потому что мы должны объединиться. Мы должны сплотить людей", - сказал Инфантино, вызвав аплодисменты делегатов.
CNN отмечает, что Иран был единственной из 211 ассоциаций-членов FIFA, которая не была представлена на мероприятии. Причиной стало то, что делегаты решили не приезжать после сообщений о том, что одному из членов их группы было отказано во въезде в Канаду.
Вскоре после этих заявлений президент США Дональд Трамп тоже прокомментировал эту ситуацию.
"Если это сказал Инфантино из FIFA, я не против. Думаю, пусть играют", - сказал Трампа, хотя ранее говорил, что для иранцев было бы "неуместно" соревноваться "за свою жизни и безопасность".
Также издание пишет, что Ирану предстоит сыграть два группового этапа в Инглвуде (штат Калифорния), и один в Сиэтле. Причем первый матч против сборной Новой желании запланирован на 15 июня в Лос-Анджелесе.
Как известно, сборная Ирана не находится в одной группе с командой США, но эти две команды могут встретиться в плей-офф, если займут второе место в своих группах. Самая ранняя встреча может состояться в пятницу 3 июля в Арлингтоне (штат Техас). То есть, всего за день до Дня независимости США.
Напомним, неделю назад стало известно, что спецпредставитель Трампа Паоло Замполли обратился к FIFA с просьбой заменить Иран Италией на чемпионате мира по футболу, который стартует уже в июне. Такую же идею он озвучил непосредственно и президенту США Дональду Трампу (ни Италия, как известно, не вышла в чемпионат в этот раз).
Позже в итальянском правительстве назвали позорной инициативу включить национальную сборную в состав участников будущего мундиаля в обход спортивных принципов. Власти Италии настояли, чтобы регламент FIFA соблюдался.
Еще через некоторое время ситуацию прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что Вашингтон не запрещал участвовать Ирану на чемпионате, но сказал, что США могут не пустить некоторых людей, которых хотят взять с собой футболисты, так как они связаны с КСИР. Что же касается замены команды, он назвал подобные публикации лишь предположениями.