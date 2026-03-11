Иран не поедет на чемпионат мира-2026: в ФИФА срочно решают, кто заменит команду
Сборная Ирана не выступит на грядущем чемпионате мира по футболу. Министерство спорта страны официально объявило об отказе от участия в турнире из-за боевых действий и гибели высшего руководства государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AS со ссылкой на агентство DPA.
Официальная позиция Тегерана
О решении снять национальную команду с розыгрыша Кубка мира сообщил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали.
Ключевой причиной отказа стала невозможность подготовки и выступления в условиях полномасштабного вооруженного конфликта.
Глава профильного ведомства подчеркнул, что страна в течение последних восьми-девяти месяцев находится в состоянии войны, которая унесла тысячи жизней.
При таких обстоятельствах участие в международном спортивном форуме в Тегеране считают неуместным.
Политический контекст и безопасность
Ситуация обострилась из-за прямого военного противостояния с Израилем и США, которые являются соорганизаторами турнира. В результате авиационных ударов Иран потерял верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи.
Интересно, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о получении гарантий от Дональда Трампа относительно безопасного допуска иранской делегации на территорию Соединенных Штатов.
Однако после эскалации конфликта иранская сторона отклонила возможность поездки в страну-организатор.
Кто займет место Ирана
На групповом этапе ЧМ-2026 Иран должен был выступать в квартете G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
Сейчас вакантное место остается свободным.
- Решение ФИФА: Организация должна в сжатые сроки определить замену.
- Кандидаты: Наиболее вероятно, что квоту передадут другой сборной из азиатской зоны (АФК).
- Сроки: Мундиал стартует 11 июня и продлится до 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.
Это первый случай в истории современных чемпионатов мира, когда сборная-участница снимается с турнира непосредственно из-за активной фазы военных действий с участием принимающей стороны.
Ранее мы писали, что Ребров анонсировал неожиданных дебютантов сборной Украины на плей-офф ЧМ-2026.