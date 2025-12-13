Хотел собрать "Олимпийский". Какими были последние недели Степана Гиги (эксклюзив)

– Вы много работали со Степаном Петровичем. Расскажите, каким Гига был человеком?

– Настоящим человеком был. Это именно о нем. Он был во всем настоящим - если ему что-то не нравилось, то не нравилось. А если ему что-то нравилось, то действительно так и было. Вот если он так сказал, значит так и было. Он всегда говорил все как есть и без фальши. И он был легендой.

Знаете, часто говорят, что легендами становятся, когда умирают. А он был легендой при жизни. Мы с ним ездили по всей Украине. В театрах, в залах говорили, когда мы приезжали в один и тот же город по 4-5-6 раз - что такой истории нигде не было. Настолько люди ходили на его концерты. Это люди, которые знали песни, это были маленькие дети, старшие люди.

Это была настоящая украинская легенда. Украина потеряла свою легенду, такую, как Владимир Ивасюк, как и Игорь Билозир, как и другие выдающиеся композиторы, артисты, и так же и Степана Гига. Он был при жизни легендой. Все, что я могу о нем сказать.

– Можете ли вы сказать что-то, что о нем не знают фаны, но должны были бы знать, чтобы лучше понимать Степану Гигу?

– Всегда смущало, когда люди не понимали и после концерта всегда требовали от него фотографии, какого-то уделенного времени. И оно казалось людям как хамство, что он не выходит к людям. Они не понимали, что ему уже 65 и он тоже человек. Каждый день концерты, переезды, 2 часа концерт давать. Это очень трудно было.

И каждому уделить время было трудно. Но он всегда хотел к людям. Мы, его команда, старались его оберегать всегда после концерта. Где-то просто забирать или в отель или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего. Когда мы собирали стадионы, это на стадионе 4-5 тысяч человек и с каждым пофотографироваться нереально, каждому время уделить трудно.

Это был настоящий человек. Человек, который делал, творил и держал очень большую команду. Очень большую команду. Он был кормильцем большой команды.

– О чем он мечтал? Что он не успел сделать?

– НСК "Олимпийский". Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил.

Мечтал, чтобы его дети продолжали его творчество. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил на протяжении многих лет.

– По вашему мнению, он чувствовал, что скоро уйдет? Какими были последние недели его жизни?

– Нет, не чувствовал. Мы с ним встречались перед его Днем рождения (26 ноября), у нас должен был быть Дворец спорта 29 ноября и большой тур по Украине, Европе, Америке. И он сказал: "Я встану". Он планировал встать на Дворец спорта. Говорил: "Тур я не обещаю, потому что у меня нога болит, но я обещаю выйти на сцену Дворца спорта".

– Как он попал в больницу? Это было большим шоком для его фанов, потому что никто об этом вообще ничего не знал.

– Это и для нас это было шоком. Но это уже вопрос к его семье, я в подробности не вдаюсь, но вынужденно было нужно его доставить в больницу.

– Какую песню он любил исполнять больше всего?

– "Яворину". Он всегда ее посвящал героям. Он очень много помогал армии, военным. Много делал, творил. И очень много чего им было сделано для украинской музыки и культуры.