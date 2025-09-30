RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Хор имени Веревки даст уникальный концерт в Киеве: 5 причин пойти на шоу

В Киеве выступит Хор имени Веревки (фото: пресс-служба хора)
Автор: Иванна Пашкевич

Национальный хор имени Григория Веревки 18 октября выступит в Киеве с большим юбилейным концертом "Песней объединяем поколения". Это событие станет частью тура, посвященного 130-летию со дня рождения основателя коллектива. На сцене Дворца "Украина" более 130 артистов представят уникальную программу, сочетающую украинское музыкальное наследие и современные хиты.

РБК-Украина предлагает вам 5 причин, почему стоит посетить юбилейный концерт Хора Веревки.

Сенсационный хит "Подяка світу"

Коллектив исполнит произведение "Подяка світу", которое стало вирусным в TikTok, набрав более двухмиллионов просмотров.

В нем использованы фрагменты мировых рок-хитов от Scorpions, Imagine Dragons, Måneskin и Sting, интегрированные в хоровое звучание.

В Киеве выступит Хор имени Веревки (фото: пресс-служба хора)

Премьера в память о Нине Матвиенко

На сцене состоится особая коллаборация: вместе с Хором Веревки выступит Тоня Матвиенко с песней Игоря Поклада "Ой, летіли Дикі гуси". Это выступление станет трогательным посвящением памяти легендарной Нины Матвиенко.

Единство традиций и современности

Зрители увидят, как классическая хоровая традиция встречается с актуальным звучанием.

На концерте выступит молодая артистка Skylerr, которая продемонстрирует уникальную коллаборацию современного хита с академическим хором.

В Киеве выступит Хор имени Веревки (фото: пресс-служба хора)

Возрождение легендарной композиции

Будет исполнено возрожденное произведение Анатолия Пашкевича "Степом, степом" - символическая композиция, которая снова приобретает глубокую актуальность в условиях сегодняшнего дня.

Масштабное шоу: 130 артистов на сцене

Зрителей ждет настоящее зрелище: хор, оркестр и балет - более 130 профессиональных артистов подарят незабываемое погружение в мир украинской песни, музыки и танца.

Также выступит Студия при Хоре Веревки, демонстрируя продолжение великих традиций.

В Киеве выступит Хор имени Веревки (фото: пресс-служба хора)

Кстати, Хору Веревки в этом году исполняется 80 лет. За время своего существования легендарный коллектив успел посетить более 60 стран мира и представить более тысячи концертов, ставших визитной карточкой украинской культуры на международной арене.

Отметим также, что киевский концерт хора является частью большого тура, охватывающего Житомир, Львов, Винницу, Тернополь и другие города Украины.

Билеты на концерт доступны на Concert.ua по ссылке. Их стоимость стартует от 400 грн.

