"Холостяк-14": каким был выпуск в Карпатах и кому Цымбалюк вручил розу

Карпатские приключения на "Холостяке"

Во время встречи с Григорием Решетником участницы узнали, что будут жить в палаточном городке и проведут время в необычных условиях. Никаких гостиниц и удобств - только природа и возможность проявить себя настоящих.

На сборы пришлось выделить всего семь минут: маленький рюкзак, минимум вещей и максимум стресса. Каждая должна была выбирать - теплая одежда, косметика, комфорт или практичность.

Тарас признался, что Карпаты - одно из его мест силы. Именно здесь он хотел увидеть участниц без украшений и даже создал для них романтическую атмосферу в лагере.

Тем временем участницы пытались добраться до палаток на экстремальном трансфере. Впоследствии некоторые девушки променяли удобство передвижения на возможность получить необходимые средства для выживания - консервы, дождевики, кариматы и тому подобное.

Участницы "Холостяка" (скриншот)

Поселившись в палаточном лагере, девушки непринужденно общались с Тарасом и вместе готовили ужин. Каждая пыталась привлечь внимание Холостяка своим особым способом.

После длительных приготовлений девушки и Тарас наконец взялись тестировать приготовленные блюда.

Общение Цымбалюка с Ириной

Холостяк пригласил Иру на отдельный разговор, поскольку заметил, что она была не в настроении после сложного пути к палаточному городку. Это не понравилось многим участницам.

"Неудобно, что она в таком настроении. Я понимал почему. Хотел ее поддержать и подбодрить", - пояснил он.

Общение получилось искренним. Разместившись на траве, они поделились своими мыслями и переживаниями. В частности Ирина призналась, что застряла в Буковеле на пять месяцев во время полномасштабного вторжения. Как понял Тарас, это место у нее не совсем ассоциируется с отдыхом.

"Я собрал вас здесь, чтобы увидеть всю палитру возможных эмоций", - объяснил Холостяк мотивы поездки в Карпаты.

Ира и Тарас (скриншот)

"Вылет" Дианы Зотовой

Приятное путешествие обернулось раскрытием неожиданной истины. Выяснилось, что модель Диана, с которой Холостяк был знаком еще до шоу, все еще имеет незавершенную историю с бывшим.

"Я подозревал, но не был готов услышать", - сказал Тарас.

Он отметил, что не любит ложь и попрощался с девушкой.

Зотова покинула шоу "Холостяк-14" (скриншот)

Путешествие в горы

Затем Цимбалюк отправился на гору "Синяк" в компании Валерии, Яны и Оксаны, которых накануне пригласил на свидание.

По дороге они тепло общались, а подъем стал для каждой не только физическим вызовом, но и возможностью раскрыться по-новому и даже высвободить эмоции.

Яна, Тарас, Оксана и Валерия (скриншот)

Холосятка особенно поразила искренность Валерии. Пи время личного разговора она призналась, что пережила потерю беременности. Физические нагрузки на фоне путешествия в Карпаты ненароком вернули ее к болезненным воспоминаниям.

"Мне жаль, что ты пережила такое. Я благодарен, что ты доверила мне эту тему", - поддержал Тарас.

"Это самый болезненный опыт в моей жизни", - поделилась участница.

Она решила быть откровенной, поскольку ей действительно нравится актер. Они также тепло пообщались на тему семейных ценностей.

Валерия из "Холостяка" поразила искренностью (скриншот)

Яна и Оксана тоже пообщались с Тарасом отдельно. Особенно актер выделил косметолога, которая поразила его стойкостью в нестандартных условиях.

"Приятно, когда человек раскрывается лучше, чем ты представлял", - прокомментировал он.

В конце концов, именно Оксане актер вручил заветную розу.

Оксана и Тарас (скриншот)

Экстремальное свидание на "Холостяке"

Тарас пригласил Юлию и Дарью на прогулку по горной реке. Путешествие оказалось непростым испытанием, но позволило увидеть, насколько участницы и главный герой подходят друг другу.

Во время сплава Юля и Тарас столкнулись с препятствиями - застревали в камнях, переворачивались, однако не сдались и продолжили движение.

"Для меня главное, что мы с Тарасом были вместе", - призналась Юлия.

Юлия покорила Цымбалюка (скриншот)

Тарас почувствовал с девушкой похожую энергию, тогда как Дарья осталась не слишком довольна тем, что ей пришлось плыть с инструктором, пока соперница активно флиртовала с Холостяком.

Позже они пообедали и поговорили о том, как относятся к компромиссам в отношениях. Юля поинтересовалась, почему Тарас выбрал именно их для свидания на вылет. В конце концов он объяснил, что хотел провести время именно с ними и оставил девушек в проекте.

Тем временем в палаточном лагере другие участницы прошли тест на искренность, отвечая на личные вопросы. Впоследствии они собрались в женский круг, где вместе с этнологом узнали о символизме растений и сплели собственные веночки.

Участницы "Холостяка" плели веночки (скриншот)

Завтрак с Тарасом Цымбалюком

Фитнес-тренер Оля получила уникальную возможность позавтракать с Холостяком возле его палатки. Все благодаря победе в конкурсе на знание его биографии.

Она удивила Тараса, появившись с вкусными блюдами. Актер был приятно удивлен ее отношением к путешествию с палатками. Разговор протекал легко и непринужденно, что позволило им сблизиться.

"Пожалуй, это наша самая нежная встреча", - поделился Тарас.

Оля и Тарас (скриншот)

Как прошла Церемония роз

Во время церемонии Холостяк пообщался с несколькими участницами. Диалог с Юлией оказался напряженным, а вот с Дарьей удалось построить милую беседу.

В момент испортилась погода, что добавило драматичности вручению цветов. В конце концов шоу покинула учительница Яна, с которой актеру не удалось установить связь.

Церемония роз в 5 выпуске (скриншот)

Несмотря на сложные погодные условия, Тарас все же раздал розы участницам.

