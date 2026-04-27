В Хмельницком состоялся турнир кулачных боев между военными M13 FIGHTS

Мероприятие состоялось 26 апреля в театре имени Старицкого в Хмельницком. Город для проведения выбрали в память о погибшем Герое Украины, спецназовце Константине Михальчуке с позывным "Генерал".

Участники турнира соревновались в боксе, джиу-джитсу и рыцарских средневековых боях в доспехах.

Самой зрелищной частью стали кулачные поединки, к которым также присоединились воины с ампутациями.

На ринг вышли шесть пар бойцов из разных подразделений Сил обороны Украины:

25-я отдельная воздушно-десантная бригада ДШВ;

3-я отдельная штурмовая бригада;

31-я отдельная механизированная бригада и рота разведки;

представители "Азова" и спецподразделения "Тимура" ГУР МО

Фото: лига M13 FIGHTS открыла сезон в Хмельницком (РБК-Украина)

Цель турнира и ветеранский спорт

Основатель и организатор лиги Артем Грот отметил, что основная идея мероприятия - чествование памяти погибших друзей и пропаганда силы.

"Чем сильнее в целом будет население - более сплоченным, выносливым и готовым сражаться и защищаться, тем меньше нам придется участвовать в войне. Нападают только на слабых", - объяснил он.

В свою очередь глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин добавил, что боевые искусства очень востребованы среди ветеранов. По его словам, в области также активно развиваются адаптивные виды спорта, такие как волейбол сидя и ампфутбол, что помогает военным находить новые возможности для реабилитации.