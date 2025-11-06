RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"ХИТ" узнал соперника в Лиге чемпионов: украинцам предстоит дуэль с грандом Испании

ФК "ХИТ" узнал соперника в Лиге чемпионов по футзалу (фото: ФК "ХИТ" Киев)
Автор: Екатерина Урсатий

Состоялась жеребьевка элит-раунда футзальной Лиги чемпионов сезона 2025/26. По ее итогам киевский "ХИТ" встретится с испанской "Пальмой" в борьбе за выход в четвертьфинал турнира.

С кем сыграет украинский клуб - сообщает РБК-Украина.

Как "ХИТ" попал в элитраунд

Украинский коллектив пробился в топ-16 континентальных соревнований, выиграв группу Лиги B.

Команда одержала три победы в трех матчах, набрав девять очков и опередив ближайшего преследователя, "Киев Футзал", на пять баллов.

Перед жеребьевкой участников поделили на две корзины - сеяных и несеяных. "ХИТ" попал в число несеяных команд, куда вошли победители пути "B" и третьи места пути "A".

Среди сеяных оказались клубы, которые финишировали в топ-2 своего пути основного раунда.

Результаты жеребьевки

  • "Фортуна Хьерринг" (Дания) - "Этуаль" (Франция)
  • "Семей" (Казахстан) - "Пяст" (Польша)
  • "ХИТ" (Украина) - "Пальма" (Испания)
  • "Приштина" (Косово) - "Рига" (Латвия)
  • "Араз" (Азербайджан) - "Бенфика" (Португалия)
  • АЕК (Греция) - "Спортинг" (Португалия)
  • "Андерлехт" (Бельгия) - "Кайрат" (Казахстан)
  • "Сент-Эндрюс" (Мальта) - "Джимби Картахена" (Испания)

Интересно, что "ХИТ" уже имел опыт игры с "Пальмой" в сезоне 2023/24. Тогда команды разошлись миром - 2:2.

Формат элитраунда

На этом этапе 16 команд сформировали восемь пар, которые проведут матчи в формате плей-офф из двух встреч - дома и на выезде. Несеянные команды, среди которых и "ХИТ", будут принимать соперников в первых поединках.

Первые матчи состоятся 24 ноября, а ответные матчи - 5 декабря 2025 года. Победители пар по сумме двух игр выйдут в четвертьфинал, запланированный на период с 23 февраля по 6 марта 2026 года.

Финал четырех состоится 8-10 мая 2026 года, где определится новый чемпион Европы по футзалу.

