"ХИТ" узнал соперника в Лиге чемпионов: украинцам предстоит дуэль с грандом Испании

Состоялась жеребьевка элит-раунда футзальной Лиги чемпионов сезона 2025/26. По ее итогам киевский "ХИТ" встретится с испанской "Пальмой" в борьбе за выход в четвертьфинал турнира.
С кем сыграет украинский клуб - сообщает РБК-Украина.
Украинский коллектив пробился в топ-16 континентальных соревнований, выиграв группу Лиги B.
Команда одержала три победы в трех матчах, набрав девять очков и опередив ближайшего преследователя, "Киев Футзал", на пять баллов.
Перед жеребьевкой участников поделили на две корзины - сеяных и несеяных. "ХИТ" попал в число несеяных команд, куда вошли победители пути "B" и третьи места пути "A".
Среди сеяных оказались клубы, которые финишировали в топ-2 своего пути основного раунда.
Интересно, что "ХИТ" уже имел опыт игры с "Пальмой" в сезоне 2023/24. Тогда команды разошлись миром - 2:2.
На этом этапе 16 команд сформировали восемь пар, которые проведут матчи в формате плей-офф из двух встреч - дома и на выезде. Несеянные команды, среди которых и "ХИТ", будут принимать соперников в первых поединках.
Первые матчи состоятся 24 ноября, а ответные матчи - 5 декабря 2025 года. Победители пар по сумме двух игр выйдут в четвертьфинал, запланированный на период с 23 февраля по 6 марта 2026 года.
Финал четырех состоится 8-10 мая 2026 года, где определится новый чемпион Европы по футзалу.
