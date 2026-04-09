Град камней и разбитые стекла: как фанаты "Барселоны" встречали "Атлетико" перед игрой ЛЧ (шокирующее видео)

11:20 09.04.2026 Чт
2 мин
Агрессивная атака на автобус мадридцев не помешала "матрасникам" одержать сенсационную победу в Каталонии
aimg Андрей Костенко
"Атлетико" вопреки всему уверенно победил в Барселоне (фото: x.com/atletienglish)

Накануне первого четвертьфинала Лиги чемпионов в Барселоне вспыхнул громкий скандал. Толпа разъяренных фанатов хозяев атаковала автобус с футболистами мадридского "Атлетико", забросав его камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Diario SPORT.

Нападение на подъезде к стадиону

Инцидент произошел, когда транспорт с игроками "Атлетико" пытался проехать сквозь плотную толпу болельщиков "сине-гранатовых". В сторону автобуса полетел град твердых предметов. В результате попаданий камней в салоне было разбито по меньшей мере два боковых окна.

Кадры инцидента зафиксировали очевидцы: на видео видно, как фанаты сознательно целились в транспортное средство, пытаясь запугать соперника перед игрой.

Триумф на фоне скандала

Несмотря на шокирующий прием у стадиона, игроки "Атлетико" продемонстрировали железную выдержку. Мадридцы не только выстояли под давлением трибун, но и одержали сухую победу со счетом 2:0. Голами в ворота "Барселоны" отметились Хулиан Альварес и Александер Серлот.

Этот результат делает мадридский клуб фаворитом на выход в полуфинал. Ответный матч запланирован на 14 апреля в 22:00 по киевскому времени. Она состоится в Мадриде, где уже каталонцам придется почувствовать на себе атмосферу чужого стадиона.

Обзор матча "Барселона" - "Атлетико" (видео: Megogo)

Реакция Симеоне и что скажет УЕФА

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне после матча заявил, что такие случаи в Барселоне уже стали системными. По словам наставника, общество не меняется, а подобный прием для его команды является обычным делом во время визитов в Каталонию.

Отметим, это уже не первый случай агрессивного поведения болельщиков каталонцев перед поединками ЛЧ. Ранее УЕФА уже штрафовала "Барселону" за ненадлежащую организацию безопасности возле стадиона, однако инцидент с повреждением автобуса может привести к более жестким санкциям против каталонского клуба.

