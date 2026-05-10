Главная битва в Лас-Вегасе: где в Украине ночью смотреть бой Богачука против звездного американца

В ночь на понедельник, 11 мая, на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе состоится турнир Zuffa Boxing 6. Главной звездой вечера станет украинский боксер среднего веса Сергей Богачук, который выйдет на ринг против сына легенды мирового бокса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы Zuffa Boxing .

Большой бой в элитном промоушене

10-раундовый поединок между Сергеем Богачуком (27-3, 24 КО) и американцем Шейном Мосли-младшим (22-5, 12 КО) станет центральным событием шоу. Оба бойца уже прошли официальную процедуру взвешивания, показав идентичный результат - 72,57 кг.

Во втором по значимости бою вечера зрители увидят противостояние в полусреднем весе между двумя американцами - Джулианом Родригесом (25-1, 15 KO) и непобежденным Джеймсом Переллой (21-0, 15 KO).

Второй выход Богачука и дебют Мосли

Для Богачука это будет уже второе выступление под эгидой Zuffa. В феврале украинец триумфально дебютировал в этой организации, вырвав сложную победу у Раджаба Бутаева. Теперь Сергей должен закрепить свой статус лидера среднего веса.

Для 35-летнего Мосли-младшего - сына легендарного члена Зала славы бокса Шейна Мосли - поединок против украинца станет дебютом в промоушене. Несмотря на поражение в своем последнем бою против Абеля Рамоса за временный пояс WBC в декабре прошлого года, американец остается крайне опасным оппонентом. До этой неудачи Мосли имел серию из пяти побед подряд, в том числе над экс-чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом.

Старые счеты и "общий враг"

Интересной деталью противостояния является общий знакомый обоих боксеров - Брэндон Адамс. Именно от него Мосли потерпел одно из своих поражений в 2018 году.

Для Богачука Адамс вообще стал настоящим проклятием: Сергей проигрывал американцу дважды - в 2021-м и в реванше в сентябре прошлого года.

Кто такой Сергей Богачук

31-летний уроженец Винницы громко заявил о себе в 2016 году, когда в рамках полупрофессиональной лиги WSB в Харькове сенсационно победил звезду любительского бокса Рониеля Иглесиаса - двукратного олимпийского чемпиона из Кубы.

После этого на украинца обратил внимание влиятельный промоутер Том Леффлер, который подписал с ним контракт. Богачук переехал в США, где тренировался у легендарного Абеля Санчеса, а затем - у Мануэля Роблеса.

Стал обладателем титула WBC Continental Americas, провел несколько эффектных защит, а в 2023 году завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, победив Брайана Мендосу.

В дебютной защите титула в августе 2024 года устроил головокружительный бой с Вирджилом Ортисом, дважды отправлял того в нокдаун, но проиграл решением судей.

Несмотря на лидерство в рейтинге WBC, больше чемпионских шансов не получал. После поражения от Ортиса провел четыре поединка, в которых одержал три победы и однажды проиграл.

Где и когда смотреть трансляцию

Вечер бокса в Лас-Вегасе начнется в 4:00 по киевскому времени. Главные герои, Богачук и Мосли, появятся в ринге ориентировочно в 6:00 утра.

Главным транслятором шоу в мире является стриминговый сервис DAZN. Бесплатный показ события вживую в Украине обеспечит платформа Setanta Sports.