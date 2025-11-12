Герой года в Турции: украинский футболист перед матчами сборной получил престижную премию

За что наградили украинца

11 ноября в Стамбуле состоялась ежегодная церемония Turkuvaz Medya Sports Summit, где наградили героев 2025 года. Зубков получил премию, как лучший правый вингер местного чемпионата.

Украинец выступает за "Трабзонспор" с февраля, когда перешел из "Шахтера" за шесть миллионов евро. С тех пор он стал одним из лидеров команды: 9 голов и 7 ассистов в 32 матчах во всех турнирах, в том числе четыре результативных действия в текущем сезоне.

После 12-ти туров чемпионата Турции команда, где кроме Зубкова играют еще два отечественных легионера - защитник Арсений Батагов и форвард Даниил Сикан - занимает третье место с 25 очками. Отставание от лидера - "Галатасарая" составляет четыре пункта.

Возвращение в сборную

Зубков вошел в заявку сборной Украины на заключительные матчи отбора к чемпионату мира-2026 - против Франции и Исландии. Поединки состоятся - 13 и 16 ноября соответственно.

Предыдущий октябрьский сбор он пропустил из-за травмы, однако сейчас полностью готов помочь команде.

Кто такой Александр Зубков

29-летний уроженец Макеевки донецкой области. Воспитанник донецкого "Олимпик-УОР" и академии "Шахтера". С 2013 года стал выступать за команду "горняков" U-19, в составе которой был финалистом Юношеской лиги УЕФА-2014/15.

23 сентября 2015 года дебютировал за основную команду "Шахтера" в выездном кубковом поединке против "Тернополя", выйдя в стартовом составе и отыграв все 90 минут. 15 мая 2016 года впервые сыграл в отечественной Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче против луганской "Зари".

На правах аренды играл за "Мариуполь" и венгерский "Ференцварош". С будапештским клубом впоследствии заключил полноценный контракт. Всего провел в Венгрии три года, после чего летом 2022-го вернулся в "Шахтер".

Всего в футболке "оранжево-черных" провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка и 1 Суперкубок.

За сборную Украины провел 41 матч, в которых забил два гола. Был участником чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов.