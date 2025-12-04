Позор "Жироны" и гол Сикана: как украинские легионеры сыграли в национальных Кубках (видео)

В середине недели команды украинских легионеров провели кубковые поединки в Испании, Италии и Турции.
Как сыграли отечественные легионеры - рассказывает РБК-Украина.
Наиболее украинская команда Испании - каталонская "Жирона" неожиданно завершила свой путь в Кубке уже в 1/32 финала. Команда проиграла представителю третьего испанского дивизиона - "Оуренсе" (1:2).
Каталонцы пропустили уже на первой минуте. В середине первого тайма сравняли счет (Асприлья), но после перерыва - получили в свои ворота решающий мяч.
Украинцы Ванат и Цыганков начали игру на скамейке запасных. Однако Ванат вышел на поле уже в первом тайме, заменив Абеля Руиса, который травмировался. Цыганкова бросили в бой уже при счете 1:2. Однако изменить ход поединка ему не удалось.
Ванат и Цыганков завершили матч без ударов в створ ворот. Оба нанесли по одному удару, которые были заблокированы. Цыганков также однажды попал в стойку.
Для "Жироны" это уже второй сезон подряд, когда команда вылетает на стадии 1/32 финала от представителя низших лиг. В прошлом году каталонцы уступили клубу четвертого дивизиона "Логроньес" в серии пенальти.
В 1/8 финала Кубка Италии разгромное поражение потерпела "Дженоа" Руслана Малиновского. Нынешняя команда украинца без шансов проиграла его бывшему клубу - "Аталанте" (0:4).
Футболисты из Бергамо забили голы в начале первого и второго тайма, а до разгрома дело довели в последней десятиминутке.
Украинский легионер участия в игре не принимал. Он заболел и даже не попал в заявку.
Но есть и приятные новости. Украинский форвард Даниил Сикан забил гол и помог "Трабзонспору" выиграть матч квалификации Кубка Турции.
Команда украинцев Зубкова, Батагова и Сикана принимала "Ванспор" на домашнем стадионе и победила со счетом 2:0.
Первый тайм прошел без забитых голов. А на 65-й Сикан точно пробил головой и открыл счет. Это был второй гол украинца за клуб в текущем сезоне. Под занавес игры хозяева удвоили преимущество, благодаря автоголу соперников.
Сикан и Батагов вышли в стартовом составе, а Зубков вступил в игру со скамейки запасных на 65-й минуте. "Трабзонспор" вышел в основной этап Кубка Турции.
