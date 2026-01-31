RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Французский триумф и лучший результат Украины: итоги женского персьюта Евро-2026

Валерия Дмитренко (фото: instagram.com/dmitrik_valeriia)
Автор: Екатерина Урсатий

На чемпионате Европы по биатлону в норвежском Шушене состоялась женская гонка преследования. Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, которая финишировала 13-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Кто представлял Украину в гонке

Предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по биатлону завершился женским персьютом.

На старт вышли три украинские спортсменки: Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина и Лилия Стеблина. Ксения Приходько участия в гонке не принимала.

Самую высокую стартовую позицию из украинок имела Дмитренко, которая после спринта начала гонку 15-й с отставанием 1:19.5 от лидера. Меркушина и Стеблина стартовали в конце третьего десятка.

Ход гонки для украинок

После первой стрельбы только Меркушина отработала без ошибок и существенно улучшила свое положение, поднявшись сразу на девять позиций. Дмитренко и Стеблина допустили по одному промаху и потеряли несколько мест.

Второй огневой рубеж снова лучше всех прошла Стеблина, которая закрыла все мишени и поднялась на 23-е место. Меркушина с одним промахом удержала 17-ю позицию.

Ключевым стал третий рубеж. Меркушина допустила два промаха и опустилась за пределы топ-20, тогда как Дмитренко смогла прибавить в темпе и вышла со стрельбы 14-й.

Финиш и итоги гонки

Последнюю стрельбу Валерия Дмитренко провела безошибочно и поднялась на 11-е место.

Впрочем, на заключительном круге дистанции украинка потеряла две позиции и финишировала 13-й. Это стал лучший результат сборной Украины в этой гонке.

Анастасия Меркушина завершила персьют 22-й, а Лилия Стеблина финишировала на 40-й позиции.

Французская доминация на пьедестале

Победительницей гонки стала Жилон Гигонна, которая во второй раз на турнире выиграла золото чемпионата Европы. Серебро и бронза также достались представительницам Франции - Селии Энафф и Софи Шово. Таким образом, французская команда во второй раз подряд заняла весь пьедестал.

Результаты. Женская гонка преследования

  1. Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+1) 32:07.5
  2. Селья Энафф (Франция, 0+0+1+1+1) +30.6
  3. Софи Шово (Франция, 2+0+1+0) +38.9
  4. Амандин Менжен (Франция, 1+0+0+1) +1:43.3
  5. Паула Боте (Франция, 1+1+0+0) +1:52.4
  6. Марлен Фихтнер (Германия, 1+1+0+0) +1:57.0

...

  • 13. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+0+0) +3:10.0
  • 22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+2+1+1) +4:07.6
  • 40. Лилия Стеблина (Украина, 1+0+1+3) +5:47.0

Что дальше на Евро-2026

В воскресенье, 1 февраля, чемпионат Европы в Шушене завершится классическими эстафетами. Мужская гонка стартует в 11:40 по киевскому времени, женская - в 14:45.

Ранее мы сообщали, как выступили украинцы в мужском персьюте на ЧЕ по биатлону.

Также мы сообщали, что биатлон на Олимпиаде-2026 примет рекордное количество зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБиатлон