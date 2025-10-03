Формула-1 в Сингапуре: сломает ли Ферстаппен проклятие трассы "Марина Бэй"

После завершения европейской части чемпионата Формулы-1 сезон переходит на азиатский этап. Уже сегодня, 3 октября, стартовал уикенд на городском автодроме "Марина Бэй" в Сингапуре. Это 18-й этап сезона, который обещает стать одним из самых напряженных в борьбе за титул.

Где и когда смотреть - подскажет РБК-Украина .

История и скандалы трассы

Уличная гонка в Сингапуре появилась в календаре Формулы-1 в 2008 году и сразу вошла в историю как первый ночной Гран-при.

Именно здесь произошел самый громкий скандал в современном автоспорте - "крашгейт". В дебютной гонке победу неожиданно одержал Фернандо Алонсо, но впоследствии оказалось, что его напарник Нельсон Пике-младший специально разбил болид, чтобы на трассу выехала машина безопасности.

Рекорды и лидеры

Феттель остается самым успешным гонщиком в Сингапуре - 5 побед. Льюис Хэмилтон имеет 4 победы.

Среди команд продолжается паритет: "Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл" получили по 4 победы. "Макларен" может улучшить статистику, имея сейчас две.

В прошлом году рекорд трассы установил Даниэль Риккардо (1:34,486).

Особенности трассы "Марина Бэй"

Длина трассы составляет 4,927 км с 19 поворотами. Пилоты преодолевают 62 круга в жарких и влажных условиях, что делает гонку одной из самых тяжелых в сезоне.

В 2023 году трассу упростили, заменив медленный отрезок поворотов 16-19 на прямую, что увеличило количество обгонов.

Главные интриги гонки

Макс Ферстаппен после летней паузы одержал две победы в трех гонках и продолжает борьбу за пятый чемпионский титул. В то же время "Макларен" с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри выглядит главным конкурентом "Ред Булла".

Особое внимание привлекает то, что именно на этой трассе Ферстаппен еще ни разу не побеждал. Дождь может как помочь нидерландцу, так и создать дополнительные проблемы.

Расписание Гран-при Сингапура

Пятница, 3 октября: 12:30 - первая практика, 16:00 - вторая практика

Суббота, 4 октября: 12:30 - третья практика, 16:00 - квалификация

Воскресенье, 5 октября: 15:00 - гонка

Прямую трансляцию для украинских зрителей покажет Setanta Sports Ukraine+.