Фигурист Марсак поразил мир на Олимпиаде-2026: новый рекорд и сразу выход в произвольную программу

Триумфальный дебют и исторические баллы

21-летний фигурист Кирилл Марсак, который впервые выступает на Олимпийских играх, продемонстрировал невероятный прогресс в короткой программе.

За свой прокат украинец получил от судей 86.89 балла. Этот показатель стал сенсационным, поскольку Марсак смог улучшить свой предыдущий личный максимум сразу на 10 пунктов.

Такой результат позволил украинцу без лишних вопросов квалифицироваться в следующий этап соревнований.

Напомним, что в этом году Марсак уже вписал свое имя в историю, заняв восьмое место на чемпионате Европы - это стало лучшим результатом для Украины за последние 26 лет.

Техническая сложность и посвящение отцу

Свое выступление Кирилл представил под трек "Fall On Me" в исполнении Андреа и Маттео Бочелли.

Этот номер имел особое значение для спортсмена, ведь он посвящен его отцу, который сейчас находится в рядах Сил обороны Украины.

Техническая часть выступления была выполнена на самом высоком уровне:

Четверной сальхов: самый дорогой элемент, принесший 12.61 балла.

Тройной аксель: оценен в 10.29 балла.

Каскад: сочетание тройных лутца и тулупа (12.21 балла).

Прогресс в вращениях: в отличие от предыдущих стартов, украинец получил максимальный четвертый уровень на финальном комбинированном вращении и дорожке шагов.

Всего за технические элементы Марсак заработал 49.2 балла, а за артистизм и презентацию - 37.69.

Когда смотреть финальное выступление

Борьба за медали в мужском одиночном катании продолжится уже через несколько дней. Кирилл Марсак выйдет на лед с произвольной программой в пятницу, 13 февраля.

Начало трансляции запланировано на 20:00 по киевскому времени. Болельщики смогут посмотреть выступление украинца на платформе "Суспільне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного".