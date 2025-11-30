RU

Роковая стрельба на старте и сумасшедший камбэк: что случилось с Украиной в сингл-миксте Кубка мира

Результат Украины в сингл-миксте в Эстерсунде 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская команда в составе Антона Дудченко и Александры Меркушиной завершила одиночную смешанную эстафету первого этапа Кубка мира в Эстерсунде на 12-й позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина стартует с проблемами, но возвращается в борьбу

Первым на трассу в сингл-миксте вышел Антон Дудченко. Лежа он отработал безупречно, однако на стойке допустил промахи, приведшие к штрафному кругу. Это отбросило украинцев на 21-е место перед передачей эстафеты.

Александра Меркушина на своем отрезке сумела стабилизировать ситуацию.

Она закрыла все мишени, использовав три дополнительных патрона, и подняла команду сразу на 12-ю позицию, сократив отставание и вернув интригу в борьбу за топ-10.

Второй отрезок Дудченко и заключительный рывок Меркушиной

Вернувшись на трассу, Дудченко избежал штрафных кругов, но дважды пользовался дополнительными патронами. Ходовой темп не позволил ему удержать позицию, и на передаче эстафеты украинцы оказались на две ступеньки ниже.

Финальный этап Меркушиной получился ровным: она отработала стрельбу без промахов, хотя и использовала три дополнительных патрона.

На дистанции украинка вернула себе и команде три позиции, закрепив итоговое 12-е место.

Домашняя победа Швеции и итоговый протокол

Хозяева этапа - шведский дуэт Себастьян Самуелссон и Элла Хальварссон - уверенно оформили победу. Вторыми стали норвежцы, а бронзу завоевала команда Франции.

Топ-6 и Украина:

  1. Швеция (0+4) - 35:12.1
  2. Норвегия (0+6) - +19.1
  3. Франция (1+6) - +37.3
  4. Германия (0+3) - +37.8
  5. Австрия (0+4) - +56.0
  6. Швейцария (0+9) - +1:01.9

...

12. Украина (1+11) - +2:41.9

Что дальше

Программа первого этапа Кубка мира продолжится 30 ноября классической смешанной эстафетой, а следующие индивидуальные гонки состоятся во вторник.

УкраинаБиатлон