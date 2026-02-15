Экс-жених MELOVIN заявил об угрозах после их разрыва: "Дальше будут заявления"

Бывший жених певца MELOVIN, военный Петр, отреагировал на волну хейта после их расставания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram военнослужащего.
Защитник заявил, что после завершения отношений с певцом начал получать агрессивные сообщения и угрозы от части фанатов артиста.
По словам Петра, ситуация вышла за пределы допустимого, поэтому он решил обратиться к подписчикам открыто.
Военный призвал прекратить оскорбления и предупредил о юридических последствиях для тех, кто переходит черту.
"Дорогие меловинаторы, то, что мы разошлись с MELOVIN, не делает плохим ни меня, ни его. Это был наш выбор. А угрожать мне и писать, чтобы я сд*х - это на вашей совести. Я предупреждаю, дальше будут заявления на вас и будете отвечать за свои слова. Так же прошу не писать о MELOVIN ничего плохого. Не нравится - переверните. Так будет спокойно всем. И так хватает нервов с войной. Спасибо за внимание!" - написал Петр.
Напомним, о разрыве MELOVIN с женихом-военным стало известно в этом году в День святого Валентина.
Сам артист тогда подчеркнул, что не собирается выносить личные конфликты на публику и лишь поблагодарил экс-возлюбленного за "опыт".
В свою очередь Петр ранее делился, что в отношениях часто "жертвовал собой ради любви" и в течение лет жил с чувством вины.
По его словам, истоки этой модели поведения тянутся еще с детства.
