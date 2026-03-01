Есть вторая медаль! Биатлонистка Хвостенко ворвалась на подиум юниорского ЧМ

Драматический путь к подиуму

18-летняя Хвостенко блестяще начала дистанцию и после первого огневого рубежа претендовала на "золото", уступая лидеру лишь 0,4 секунды. Однако на второй стрельбе Виктория допустила единственный промах, из-за которого получила 45 секунд штрафа и опустилась на пятую позицию.

Украинка смогла проявить характер: два следующих рубежа она прошла чисто. Благодаря идеальной стрельбе на финишном круге Хвостенко опередила немку Николусси и завоевала бронзовую медаль.

Две украинки в топ-10

Для Виктории это первая личная награда на уровне чемпионатов мира. Ранее в этом сезоне она уже становилась призером юниорского Евро-2026 в эстафете.

Еще одна представительница Украины, Алина Хмиль, несмотря на четыре промаха, сумела закрыть первую десятку сильнейших. Всего в гонке приняли участие четыре украинские биатлонистки.

Юниорский ЧМ по биатлону. Индивидуальная гонка, девушки:

Михаэла Стракова (Словакия, 1+0+0+0) 33:15.4 Ханна Вольстад (Норвегия, 1+0+0+2) +1:05.6 Виктория Хвостенко (Украина, 0+1+0+0) +1:19.7

...10. Алина Хмиль (Украина, 1+1+1+1) +3:30.9

...30. Кристина Рудая (Украина, 0+1+0+0) +5:58.5

...67. София Свистун (Украина, 1+1+3+0) +9:55.5

Эта медаль стала уже второй для нашей сборной на турнире в немецком Арбере. Накануне серебряную награду в аналогичной дисциплине среди ребят завоевал Тарас Тарасюк.