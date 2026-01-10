ua en ru
Джима не помогла: сборная Украины провалила эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Суббота 10 января 2026 17:31
Джима не помогла: сборная Украины провалила эстафету на этапе Кубка мира по биатлону Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялся второй женский старт - классическая эстафета. В соревновании приняла участие и сборная Украины.

О том, как прошла гонка - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты этапа.

Дебют Джимы в эстафете

Наша команда заявила для участия в эстафете значительно измененный состав, по сравнению с аналогичными гонками на предыдущих стартах.

В четверку участниц вошли Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Юлия Джима и Елена Городна. Для Джимы это была первая эстафета в сезоне после возвращения к соревнованиям в Оберхофе после травмы.

Как провела гонку сборная Украины

Эстафету в составе "сине-желтых" открывала Дмитренко. На обоих огневых рубежах она использовала по два дополнительных патрона. После стрельбы лежа Дмитренко выбегала 11-й, а после "стойки" опустилась на 13-ю позицию, на которой и передала эстафету.

На втором этапе Чалык была близкой к чистой стрельбе: первые восемь мишеней она закрыла без ошибок. На стрельбе стоя украинка использовала три дополнительных патрона, но смогла избежать штрафного круга. Чалык улучшила позиции команды - эстафету она передала девятой.

Джима на третьем этапе после первой стрельбы лежа сохранила девятую позицию, ограничившись одним промахом. На дистанции украинка потеряла несколько мест, однако безошибочная и быстрая работа на стрельбе стоя вернула команду в первую десятку.

По чистому времени стрельбы Джима показала лучший результат среди всех участниц третьего этапа. В то же время по скорости хода она стала последней на своем отрезке, уступив соперницам около 20 секунд. Эстафету Юлия передала 13-й.

Заключительный этап бежала Городна. На стрельбе лежа она допустила один промах и удержала позицию, а на "стойке" использовала три дополнительных патрона. Несмотря на это, на финише Елена уступила представительнице Швейцарии, и сборная Украины завершила гонку 14-й.

Второй триумф Франции

Второй раз в сезоне победу в женской эстафете одержала Франция. Квартет Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюльи Симон опередил Норвегию более чем на 50 секунд. Тройку призерок замкнула Германия.

Кубок мира по биатлону, Оберхоф, женская эстафета:

  1. Франция - 1.18.21,9 (0+8)
  2. Норвегия - 53,7 (1+7)
  3. Германия - 1.28,4 (1+13)
  • ...14. Украина - 5.35,3 (0+12)

Что дальше

В воскресенье, 11 января, на этапе в Оберхофе состоятся заключительные старты.

Сначала мужчины проведут эстафету (начало - в 12:00 по киевскому времени). А в 15:15 начнется женская гонка преследования.

Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.

Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.

