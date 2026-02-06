Две украинки прорвались в топ-30 Кубка IBU: что решило судьбу спринта в Шушене

Украинские биатлонистки Валерия Дмитренко и Анастасия Меркушина продемонстрировали конкурентную борьбу в рамках второго этапа Кубка IBU. В норвежском Шушене состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Выступление лидеров сборной Украины

По итогам спринта лучший показатель среди украинок продемонстрировала Валерия Дмитренко.

Несмотря на одну ошибку во время первой стрельбы, она смогла зафиксировать 26-й результат. Ее отставание от лидера гонки составило 1:38.2 минуты.

Сразу за партнершей по команде, на 27-й позиции, расположилась Анастасия Меркушина.

Биатлонистка допустила два промаха - по одному на каждом огневом рубеже - и проиграла победительнице 1:42.6 минуты.

Результаты других представительниц команды

В очковую зону также сумела попасть Лилия Стеблина, которая с одним штрафным кругом заняла 33-е место.

За пределами топ-60 оказались две другие украинки: Виктория Хвостенко завершила соревнования 66-й, а Надежда Белкина - 71-й.

Триумфаторкой гонки стала шведская спортсменка Сара Андерссон, которая прошла дистанцию без промахов.

Серебро завоевала француженка Селия Хенафф, а замкнула тройку призерок представительница Норвегии Рагна Фодстар.

Кубок IBU. Шушен. Спринт. Женщины

Сара Андерссон (0+0) - 21:19.6 Селия Хенафф (0+1) - +3.0 Рагна Фодстар (0+0) - +11.2 ... Валерия Дмитренко (1+0) - +1:38.2 Анастасия Меркушина (1+1) - +1:42.6 Лилия Стеблина (0+1) - +2:01.1

Дальнейшее расписание соревнований

Программа этапа в Шушене продолжится сегодня, 6 февраля. Следующими на старт выйдут мужчины, которые посоревнуются в спринтерской гонке. Начало выступлений запланировано на 15:15 по киевскому времени.

Напомним, что ранее в рамках норвежского этапа сборная Украины заняла четвертую и шестую строчки в смешанных эстафетах.