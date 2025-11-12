Две голливудские легенды продали свои голоса ИИ: что известно

Макконахи и Кейн продали свои голоса ИИ: что известно

Как стало известно, актеры подписали соглашение с компанией искусственного интеллекта ElevenLabs, специализирующейся на создании ИИ-версий голосов.

В рамках инициативы Iconic Voices Marketplace бренды смогут официально использовать голоса знаменитостей для ИИ-аудио. Благодаря новой сделке голос Кейна вошел в этот каталог.

"На протяжении многих лет я дарил свой голос историям, которые вдохновляли людей - о мужестве, юморе, человеческом духе. Теперь я помогаю другим найти свой голос. С ElevenLabs мы сохраняем и распространяем голоса - не только свой, а любой", - прокомментировал он.

Майкл Кейн (скриншот)

Актер добавил, что компания "использует инновации не для замены человечества, а чтобы подчеркнуть его особенность".

Макконахи является инвестором ElevenLabs и сотрудничает с компанией с 2022 года. Он позволил создать испаноязычную аудиоверсию своего информационного бюллетеня Lyrics of Livin.

Актер надеется, что партнерство поможет ему "достучаться и установить контакт с еще большим количеством людей".

"Всем, кто работает над разработкой голосовых технологий: продолжайте. Вы помогаете создать будущее, в котором мы сможем оторвать взгляд от экранов и общаться с помощью чего-то такого же вечного, как и человечество - наших голосов", - добавил он.

Звезды, которые сотрудничают с ИИ

Знаменитости активно инвестируют в развитие ИИ и приобщаются к технологическим проектам. Среди таких - Эштон Кутчер, который через свой венчурный фонд поддержал стартапы на базе ИИ, Леонардо Ди Каприо, который инвестировал в компании по аналитике и обработке данных с помощью ИИ, а также Элтон Джон, Джаред Лето и другие.