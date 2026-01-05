Жена Козловского о ночном обстреле Киева: "Успела закрыть ребенку уши"

Жена Козловского рассказала, как пережила обстрел Киева

По словам Бакуменко, она проснулась от характерного звука беспилотника, который набирал скорость где-то очень близко.

"Ночью проснулась от звука, как шахед набирает скорость. Только успела ребенку закрыть уши руками, чтобы не разбудило - и тут бахнуло. Он открыл глаза и говорит: "Шахед. Где-то развалило дом". И заснул дальше. Реалии", - написала она.

Сын Виталия Козловского (скриншот)

Также Юлия показала фото с места обстрела и рассказала, что ее сын долго наблюдал за работой спасателей.

"Оскара не могла забрать, смотрел, как разбирают завал. Запах пожара слышно сильно", - отметила жена артиста.

Жена Козловского показала фото после прилета шахеда (скриншот)

Обстрел Киева и области 5 января

В ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку по территории Украины. Оккупанты применили баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников типа "шахед". Под вражеским ударом снова оказалась столица - Киев атаковали дронами-камикадзе.

В результате ночного обстрела в Оболонском районе Киева было повреждено частное медицинское учреждение. На месте работали экстренные службы, спасатели ликвидировали последствия атаки и разбирали завалы.

Три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.

В Фастовском районе в результате атаки повреждены более 10 жилых домов, а также автомобили, гаражи и складские помещения. Один человек погиб - его тело спасатели обнаружили во время ликвидации пожара в собственном доме.