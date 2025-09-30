Жена Белоножко раскрыла, как породнилась с Лободой: "Очень ее любим"

По словам Светланы, Лобода является крестной мамой ее внучки. Артистка говорит, что у них теплые родственные отношения.

В то же время она признала, что критически относится к исполнению русскоязычного репертуара, но, по ее словам, Лобода делает это по просьбе публики и в основном в частном формате, когда речь идет об особых заказах.

"Мы очень любим Светлану Лободу, она крестная моей внучки. Она замечательный, уникальный человек. Она такой доброй души... Не знаю, кто еще такой может быть, как Светлана. Когда поет на родном языке, говорит, что это идет на ура. У нее большинство репертуара такого, а какая-то русская песня иногда и проскочит, потому что уже просят и выплачивают за это гонорар", - рассказала вдова Виталия Билоножко.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Но это бывает по какому-то личному приглашению, это не догма. А сколько она помогала, а люди чего-то... Хотя я не обращаю на это внимания. Мои дети говорят мне, что это специальные ботофермы пишут какие-то недостойные вещи. Пусть займутся собой", - добавила она.

Также знаменитость вспомнила, что задавала подобные вопросы и другим артистам, которые не отказываются от русскоязычных песен даже в военное время.

"Конечно, негативно, но они едут за границу, а там нашего языка вообще не знают. А русский все знают. А если ты приехал и тебе заказывают... Вот они и выполняют. Я не оправдываю, а просто объясняю. Потому что общалась и спрашивала: "Зачем ты так?", - говорит она.

Где сейчас Светлана Лобода

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году артистка продолжала выступать в России и участвовать в частных мероприятиях, что вызвало волну возмущения среди украинских активистов и регулярные акции протеста на ее концертах в Украине.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году Лобода покинула Россию и полностью прекратила там гастроли.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Она публично осудила войну, однако так и не назвала Россию страной-агрессором, а также не прекратила исполнять свои русскоязычные хиты.

В то же время певица начала активно поддерживать Украину: значительную часть доходов от своей деятельности она направляет на помощь пострадавшим от войны и благотворительные инициативы.

Сейчас исполнительница живет в Латвии, где проживает вместе со своей семьей.