Шокирующий разворот: сборная Украины по хоккею проиграла Казахстану, ведя в три шайбы на ЧМ-2026

20:46 21.04.2026 Вт
2 мин
"Сине-желтые" позволили сопернику совершить впечатляющий камбэк
aimg Андрей Костенко
Украина уступила во втором матче подряд (фото: ФХУ)

Третий игровой день юношеского мирового первенства в Дивизионе 1A стал настоящим испытанием для украинских хоккеистов. Противостояние с лидером - сборной Казахстана - началось для наших ребят идеально. Однако удержать игровой ритм до финальной сирены не удалось.

ЧМ-2026, U-18. Дивизион 1A. 3-й тур

Украина U-18 - Казахстан U-18 - 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Шайбы Украины: Ратушняк, Васяк, Панасенко

Как Украина упустила победу

Старт матча был полностью за украинцами. В конце первого периода Артем Ратушняк открыл счет, а уже через 30 секунд Святослав Васяк удвоил преимущество. Когда в начале второй двадцатиминутки Ярослав Панасенко сделал счет 3:0, казалось, что судьба игры решена.

Однако сборная Казахстана сумела перехватить инициативу. К середине второго периода соперники отыграли две шайбы, а в заключительном отрезке игры Украина пропустила еще трижды. Финальная сирена зафиксировала поражение "сине-желтых" со счетом 3:5.

Турнирное положение и следующий соперник

Мировое первенство юношеская сборная Украины начала с победы над сборной Словении (4:2), но во втором туре уступила Венгрии (4:6). После трех туров "сине-желтые" имеют в активе три очка и занимают третью строчку в таблице, отставая от лидеров - Швейцарии и Казахстана - на шесть пунктов.

Таблица дивизиона 1A:

  1. Швейцария - 9 очков (3 матча), шайбы - 21:4
  2. Казахстан - 9 (3), 20:7
  3. Украина - 3 (3), 11:13
  4. Венгрия - 3 (3), 9:14
  5. Словения - 0 (2), 4:14
  6. Польша - 0 (2), 3:16

Свой следующий поединок украинская команда проведет в четверг, 23 апреля. Соперником станет сборная Польши. Начало встречи - в 20:30 по киевскому времени.

