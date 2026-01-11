Драматический нокаут: Милаш дважды отправил Шалу в нокдаун и выиграл титул IBF International

Техническое преимущество против скорости

Вечер бокса на Rudolf Weber-Arena в Оберхаузене подарил болельщикам бескомпромиссную битву за вакантный пояс IBF International.

Петар Милаш (20-1, 16 KO) с первых минут сделал ставку на мобильность и постоянную смену стоек, пытаясь дезориентировать соперника.

Его оппонент, Гранит Шала (18-2, 7 KO), несмотря на визуально лишний вес, демонстрировал высокую скорость рук, напоминая манерой ведения боя экс-чемпиона мира Энди Руиса.

Начало встречи выдалось динамичным, бойцы обменивались острыми выпадами, однако уже во втором раунде Шала был близок к успеху.

Немец удачно поймал Милаша на контратаке, серьезно потряся хорвата, который лишь благодаря работе ног смог избежать досрочного завершения поединка.

В середине боя темп несколько снизился. Шала пытался работать акцентировано, но с каждой трехминуткой его выносливость падала. Руки немца опускались все ниже, а вместо серийной работы он перешел на одиночные удары.

Милаш, в свою очередь, действовал осторожно, понимая, что судьи могут не отдать ему победу в близких раундах на территории соперника.

Финальный штурм и капитуляция

Решающим стал десятый раунд, в котором Милаш пошел на риск и перешел к решительным действиям.

Мощный правый хук хорвата отправил Шалу в первый нокдаун. Немец поднялся, однако после очередной атаки снова оказался на канвасе.

Увидев критическое состояние своего бойца, угол Гранита Шалы выбросил белое полотенце, остановив поединок.

Эта победа позволила Петару Милашу стать новым обладателем титула IBF International.

Напомним, что этот бой состоялся в андеркарде другого знакового события вечера - победы Агита Кабаела над Дамианом Кныбой.