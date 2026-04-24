Драма на последних минутах: Украина вырвала награды ЧМ-2026 в сумасшедшем матче со Швейцарией

Камбэк со счета 0:3 и историческое достижение

Встреча началась неудачно для украинцев: на старте второго игрового отрезка швейцарцы обеспечили себе комфортное преимущество в три шайбы.

Однако усилиями Арсения Воротеляка и Максима Вершецкого команда сумела вернуться в игру, сократив разрыв до минимума.

Наиболее эмоциональным стал третий период. Благодаря дублю Вершецкого Украина выиграла эту двадцатиминутку (3:2) и зафиксировала ничью 5:5 в основное время.

Этот результат стал уникальным для текущего турнира: украинские хоккеисты оказались единственными, кто смог отобрать очки у швейцарцев, прервав их серию побед в регламентированное время.

Развязка в овертайме и итоги турнира

Судьба поединка решилась на четвертой минуте овертайма. П

Победный бросок после выхода один на один выполнил Йона Ноеншвандер, установив окончательный счет 6:5 в пользу Швейцарии.

Несмотря на поражение, добытое в овертайме очко позволило Украине закрепиться на третьей позиции.

Наша команда гарантировала себе преимущество над венграми и завершила мировое первенство с бронзовыми наградами дивизиона. Швейцария, в свою очередь, официально оформила повышение в классе и в следующем сезоне сыграет в элитном дивизионе.

Турнирное положение (финальное):