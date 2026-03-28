Досрочно в финале: украинские футболисты первыми преодолели отбор на Евро-2026

19:02 28.03.2026 Сб
2 мин
Команда Дмитрия Михайленко выполнили задание за тур до финиша
aimg Андрей Костенко
Сборная Украины U-19 (фото: УАФ)

Юношеская сборная Украины по футболу (игроки в возрасте до 19 лет) продемонстрировала феноменальный результат в элитраунде отбора. Одержав две победы подряд, "сине-желтые" смогли решить вопрос выхода на чемпионат Европы-2026 еще до завершения группового этапа.

Подарок от конкурентов

Украинцы начали мини-турнир максимально уверенно. Сначала наши ребята минимально обыграли Северную Ирландию (1:0), а затем разгромили Казахстан со счетом 3:0. Имея 6 очков в активе, Украина вырвалась в единоличные лидеры.

Судьба единственной путевки должна была решаться 31 марта в матче "сине-желтых" с хозяевами турнира - румынами. Однако в пользу нашей сборной неожиданно сыграли конкуренты.

Румыны не сумели переиграть североирландцев: поединок завершился нулевой ничьей Такой расклад сделал нашу сборную недосягаемой для преследователей. Теперь даже в случае поражения от румын в последнем туре, Украина займет первое место. Догнать наших по очкам может только Казахстан, но у украинцев преимущество благодаря успеху в очной встрече.

Турнирная таблица после 2-х туров:

  1. Украина - 6 очков
  2. Казахстан - 3
  3. Северная Ирландия - 1
  4. Румыния - 1

Исторический успех и планы на лето

Украина стала первой сборной, которая пробилась на юниорское Евро-2026 через квалификационное сито. Кроме нашей команды, на турнире сыграет Уэльс (как хозяин) и еще шесть победителей элитраунда. Это уже второй выход "сине-желтых" в финальную часть за последние три года - в 2024-м украинцы дошли до полуфинала, что позволило им отобраться на ЧМ-2025 (U-20).

Финальная часть континентального первенства состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля 2026 года. Жеребьевка групп запланирована на 16 апреля.

Ранее мы рассказали, как швед Дьокереш сделал то, что не удавалось ни одному сопернику Украины.

Больше по теме:
Футбол