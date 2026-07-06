Дочь Кравец рассказала, как дом ее родителей пострадал после атаки РФ: "Страшная ночь"

Дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец Мария эмоционально отреагировала на массированную российскую атаку на Киев в ночь на 6 июля. Девушка рассказала, что дом ее родителей пострадал от взрывной волны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Марии Кравец.

Мария назвала ночь "сильно страшной" и рассказала, что из-за российской атаки пострадало жилье ее родных.

По ее словам, в доме родителей выбило окна. Также она сообщила о попадании рядом с домом ее подруги.

"У родителей выбило окна, прилет в дом рядом с подругой, наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом вздрагивает", - написала дочь Кравец.

Мария добавила, что воздушная тревога продолжалась около пяти часов. Все это время, по ее словам, она провела в страхе и без сна.

Несмотря на пережитое, девушка отметила, что самое главное для нее - все родные и близкие живые.

Мария Кравец рассказала о последствиях атаки РФ (скриншот)

"Все это - абсолютная жесть. Сострадание пострадавшим. Давайте держаться", - написала она.

Также Мария эмоционально высказалась о стране-агрессорке после очередного удара по столице.

Обстрел Киева 6 июля

В ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками.

Основным направлением удара был Киев. Наибольшие разрушения в столице получили Подольский и Дарницкий районы.

В Подольском районе ракета попала в девятиэтажный жилой дом, в результате чего часть подъезда была разрушена.

В Дарницком районе удар пришелся во двор между домами, там также продолжаются работы по ликвидации последствий.

Всего по Киеву и области известно о 14 погибших. В столице, по последним данным, погибли 11 человек, еще 46 получили ранения.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

В Вишневом Киевской области после удара идет эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации.

Там повреждены десятки домов, возникли пожары, а количество эвакуированных превысило 500 человек.

Во время атаки украинская ПВО сбивала дроны и крылатые ракеты, однако не смогла перехватить баллистические ракеты .

Президент Владимир Зеленский заявил, что это связано с недостаточными поставками ракет-перехватчиков в системы Patriot.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что якобы избивали по военным и энергетическим объектам. Несмотря на это, в Киеве повреждена жилая застройка, а среди погибших и пострадавших есть гражданские.