Судьба первого места решена? Украина победила самую рейтинговую команду ЧМ

Национальная сборная Украины по хоккею сотворила сенсацию на мировом первенстве в Дивизионе ІА. "Сине-желтые" в напряженном поединке переиграли грозную команду Франции, прервав неутешительную серию длиной в 22 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
На чемпионате мира-2026 по хоккею подопечные Дмитрия Христича провели третий матч в рамках Дивизиона ІА. После смешанного старта украинцы встретились с главным фаворитом турнира - сборной Франции, которая еще в прошлом году соревновалась в элите мирового хоккея.
Украинский коллектив ошеломил оппонента уже в первой двадцатиминутке.
Благодаря точным броскам Артема Гребеника и Игоря Мережко наша команда ушла на первый перерыв с комфортным преимуществом в две шайбы.
Однако представители топ-15 мирового рейтинга не собирались сдаваться без боя.
Во втором периоде французы зажали "сине-желтых" в зоне и усилиями Брюша и Будона восстановили паритет.
В критический момент инициативу на себя взял Даниил Трахт: за две минуты до завершения второго игрового отрезка он снова вывел Украину вперед.
Финальный период прошел в упорной борьбе без забитых голов, что зафиксировало победу номинальных хозяев.
Эта победа стала для украинского хоккея знаковой. Впервые с 2004 года нашей сборной удалось обыграть французов в рамках официальных поединков чемпионатов мира.
Кроме того, это сладкий реванш за поражение в олимпийском отборе (2:7), где Франция, как участник Игр-2026, оказалась сильнее.
Благодаря добытым трем очкам Украина закрепилась в группе лидеров:
Решающий этап борьбы за повышение в классе продолжится уже через два дня.
В четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени украинцы сойдутся в прямом противостоянии за первую строчку с лидером таблицы - командой Казахстана.