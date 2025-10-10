RU

Disney запускает ремейк "Рапунцель": кого может сыграть Скарлетт Йохансон

Звезду Marvel рассматривают на роль антагонистки (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Disney готовит новую экранизацию мультфільма "Рапунцель: Запутанная история". На одну из главных ролей рассматривают звезду фильмов Marvel Скарлетт Йоханссон.

РБК-Украина рассказывает, что известно о фильме и на какую роль претендует актриса.

Что известно о фильме "Рапунцель"

Disney возобновляет разработку лайв-экшен ленты под названием "Tangled" по мотивам мультфильма 2010 года.

Режиссер Майкл Грейси будет работать по сценарию Дженнифер Кейтин Робинсон, созданным на основе прошлого анимационного фильма.

Оригинальный мультфильм рассказывал о Рапунцель, которая была заперта в высокой башне злой волшебницей. Чтобы увидеть мир, она убегает вместе с харизматичным вором Флином, отправляясь в увлекательное путешествие.

Как известно, Disney временно приостановили работу над проектом в апреле этого года из-за кассовых сборов своей версии "Белоснежки".

Кадр из мультфильма "Запутанная история" (скриншот)

Кого может сыграть Скарлетт Йоханссон

Актрису рассматривают на роль главной антагонистки истории - Матери Гостиницы. Она держит под контролем Рапунцель и пытается использовать ее магические волосы для собственных целей.

Йоханссон известна своей харизмой и умением играть сложные роли, что делает ее хорошим кандидатом для злой и манипулятивной героини.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, Variety.

