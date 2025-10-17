"Динамо" - "Шахтер" в Кубке Украины: точные даты и время Классического и других матчей 1/8 финала

Дирекция по проведению Кубка Украины определилась с датами и временем матчей 1/8 финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В данную стадию соревнования вышло 16 команд. Из них лишь 5 - из элитного дивизиона. 7 команд представляют Первую лигу, еще 3 - Вторую, также сыграет один представитель любительского футбола.
Центральным станет противостояние отечественных грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Поединок станет домашним для "бело-синих" и состоится в среду, 29 октября, начало - в 18:00.
Полное расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины
28 октября (вторник)
29 октября (среда)
30 октября (четверг)
Дата не определена
Согласно регламенту, победитель определяется в одном матче. Если 90 минут завершаются ничейным результатом, команды сразу пробивают серию послематчевых пенальти, без экстратаймов.
Украинских болельщиков фактически ждут два Классических подряд.
2 ноября, в 18:00 "Шахтер" и "Динамо" снова сыграют между собой, но уже в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Матч будет домашним для "горняков".
